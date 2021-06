Trévenans : une aide-soignante condamnée à deux ans de prison avec sursis pour avoir drogué ses collègues

Une aide-soignante a été condamné à deux ans de prison avec sursis ce mercredi par le tribunal judiciaire de Belfort pour avoir entre 2014 et 2019 drogué, à leur insu, douze de ses collègues du service réanimation de l'hôpital de Montbéliard, puis de Trévenans. Les victimes présentaient à chaque fois les même symptômes : des troubles du sommeil qui les amenaient à dormir pendant plusieurs heures, et même pendant leur service. L'aide-soignante utilisait deux substances appelées tramadol et loxapine et les injectaient à l'aide d'une seringue dans les bouteilles de ses victimes. L'aide soignante, en fin de vie, a désormais interdiction d'exercer son métier.

Une aide-soignante aujourd'hui en fin de vie

Comme l'a rappelé Maître Stéphanie Quenot, avocate de la défense, l'aide soignante "est déjà condamnée par la maladie". En effet, depuis plus d'un an, elle souffre d'une tumeur au cerveau, et il ne lui reste que quelques semaines ou quelques mois à vivre. L'aide-soignante ne purgera donc pas sa peine. Cette femme de 57 ans n'a ainsi pas pu venir à son procès, c'est la présidente du tribunal qui s'est rendue à son domicile mardi : un entretien rapporté à l'audience mercredi mais qui a apporté peu de réponses au vu de l'état de santé de cette mère de deux enfants. Elle se rappelle avoir été "une bonne soignante, ne jamais avoir fait de mal" au contraire, elle voulait" faire du bien parce qu’il y avait du stress à l'époque au service de réanimation".

Une audience restée sans réponses

L'une des victimes ressortent les larmes aux yeux, encore sonnée, elle qui revit encore les scènes. Une autre raconte, en fermant les yeux, comment elle sombrait dans le sommeil, plusieurs heures pendant le service. "Je n'avais plus de jambes, je ne pouvais plus ouvrir les yeux. Pendant des mois j'ai passé des tas d'examen pour comprendre". Maître Stéphane Giuranna, avocat d'une des parties civiles avait prévenu sa cliente qu'il ne fallait pas "attendre d'un procès de savoir pourquoi. On sait qu'il n'y avait pas de conflits, pas de jalousies, pas de difficultés entre elles. Il va falloir s'en satisfaire, la justice n'est pas là pour donner des réponses à tout le monde"