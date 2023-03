Triathlon de Montpellier : des athlètes non-remboursés demandent justice

Frustration et colère. Jean-Baptiste avait repris l'entraînement pendant plusieurs mois afin de participer au Triathlon de Montpellier. Au moment de l'annonce de l'annulation, il pense à toutes ces heures à courir, nager et pédaler. "Pour moi, c'était un projet familial : j'ai averti ma compagne que la préparation allait durer à peu près six mois, avec 10 à 15 heures de sport par semaine. C'est un sacrifice de temps et d'énergie au niveau familial." L'entraînement n'est peut-être pas totalement perdu. Mais l'argent engagé risque lui de l'être.

ⓘ Publicité

Remboursés seulement à 65%

La colère a en effet vite pointé le bout de son nez. Au moment de l'annonce de l'annulation de l'événement , le 22 février, les un peu plus de 1.000 coureurs inscrits découvrent que les organisateurs ne prévoient de rembourser que 65% des frais d'inscription. Et on ne parle pas de petites sommes : de 200 à près de 500 euros, selon le format de l'épreuve et le moment de l'inscription.

S'ils ne veulent pas être remboursés à cette hauteur là, les athlètes sont invités à s'inscrire gratuitement sur une autre course du label "Challenge" en compensation.

Absence d'autorisations

Insuffisant pour beaucoup. Immédiatement, la gronde s'exprime. Les commentaires des publications Facebook de l'événement, et sa boîte mail, sont inondés d'athlètes en colère. "Challenge Montpellier Triathlon" explique dans le communiqué d'annulation que "le parcours d’origine n’est plus empruntable suite à un changement dans les autorisations".

Sauf que la mairie de Montpellier indique n'avoir jamais donné son autorisation formelle pour l'organisation de la course. D'autant plus à la date prévue, le 7 mai, en plein préparatifs du FISE (Festival International des Sports d'Extrêmes). Et, surtout, le refus a été notifié aux organisateurs à l'automne. Plusieurs mois se sont donc écoulés avant l'annulation, et des inscriptions ont pu continuer à être enregistrées entre-temps.

Les organisateurs (la société Occitri Events) n'ont pas répondu aux demandes d'interview de France Bleu Hérault. À nos confrères de Midi Libre , ils ont expliqué avoir rencontré la Métropole "à plusieurs reprises afin de travailler sur l’événement". Avant, en novembre, de se voir notifier un refus, malgré le fait d'avoir proposé de "déplacer l’événement à une date ultérieure".

Quelles justifications ?

Via des messages privés sur Facebook, l'organisation de la course justifie à certains coureurs le fait de ne pas les rembourser entièrement. "La TVA", "la communication", "le juridique", "la redevance au label Challenge", "la comptabilité", "les réservations (Zénith, prestataires etc.)", sont les arguments avancés pour expliquer les 35% conservés par les organisateurs. "Nous comprenons votre déception. Mais vous devez sans doute savoir que nous avons fait des erreurs ! Mais nous ne sommes pas des voleurs. Pas un membre de l'équipe de direction n'a touché un euro" a écrit "Challenge Montpellier Triathlon" en message privé à l'un des coureurs en colère.

Une action en justice

Pour obtenir réparation, 120 inscrits (au 6 mars, NDLR) ont contacté une avocate, Maître Joyce Pitcher. "C'est presque une escroquerie. En tout cas, ça a été vraiment traité avec légèreté" souligne-t-elle.

"On demande le remboursement de tous les frais liés notamment au transport ou à l'hébergement qui ont été effectués par les participants, puisque ces frais sont totalement liés à l'organisation de la course. Et d'ailleurs, l'organisateur en avait parfaitement connaissance : ils proposaient eux mêmes les solutions d'hébergement sur leur site internet."

Plusieurs arguments plaident en la faveur des inscrits selon l'avocate, notamment l'absence de conditions générales de vente au moment de l'inscription. Une réparation du préjudice moral sera aussi demandée : "Ces courses là sont quand même très compétitives et l'on se prépare pendant plusieurs mois. Il y a des organisations aussi familiales ou professionnelles. Il y a des gens qui ont posé leurs vacances depuis super longtemps, qui ne peuvent pas les décaler."

Pour le moment (au 8 mars, NDLR), des mises en demeure ont été envoyées. Si elles n'obtiennent pas de réponse, l'avocate demandera une audience au tribunal.

"Dans notre pratique, on ne lâche rien"

Jean-Baptiste a déboursé 470 euros pour son inscription au triathlon. Il fait partie de ceux qui ont décidé d'entamer une démarche juridique**.** Plusieurs raisons l'ont poussé à le faire : "Il y a la somme d'argent. Il y a aussi l'investissement personnel et puis la sensation de ne pas avoir été considéré. Pour moi, c'est vraiment un manque de respect**.** Je resterai très ferme tant que je n'aurai pas les 470 €. Je suis prêt à aller jusqu'au bout".

Sébastien, un autre coureur, ne lâchera pas non plus. C'est une question de principes, et de valeurs : *"On est des athlètes amateurs, on y met tout notre cœur. On s'entraîne même des fois au détriment de notre présence au sein de notre propre famille. Avoir affaire à des escrocs qui salissent le sport comme ça, c'est inadmissible. Dans notre pratique, on lâche rien. Donc ces gens là se sont trompés : on lâchera rien, ça, c'est sûr.*"