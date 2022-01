Le tribunal de Brest attend des moyens pour traiter des dossiers toujours plus nombreux

Le Tribunal judiciaire de Brest a retrouvé en 2021 une activité comparable à l'avant-Covid. C'est le constat dressé par les deux chefs de la juridiction mercredi 19 janvier, à l'issue d'une audience solennelle de rentrée en tout petit comité en raison de la crise sanitaire. Alors que le volume de dossiers à traiter reste conséquent, l'insuffisance des moyens n'est plus un tabou depuis le mouvement historique des magistrats le 15 décembre.

"Le calibrage n'est plus adapté à la masse de délinquance que nous avons à traiter", reconnaît Camille Miansoni, le procureur de la République. Postes vacants, absents non remplacés, sans oublier l'exiguïté des locaux : il n'y a que deux salles d'audience. Un dénuement qui affecte la qualité de la justice rendue. A titre d'exemple, sur une année, les juges d'instruction brestois ne peuvent consacrer en moyenne que deux jours et demi par dossier. "Personne n'y trouve son compte, ni les justiciables ni les personnes qui rendent la justice", avoue le président du tribunal, Manuel Delmas-Goyon.

Pour pouvoir faire tourner la machine judiciaire, six magistrats (dont quatre au siège) ont été placés à Brest par la cour d'appel, et de nombreux contractuels ont été recrutés pour assister greffiers et magistrats. La Chancellerie a aussi demandé aux juridictions d'évaluer leurs besoins en postes d'ici la fin février. "On a de gros espoirs de changement", sourit le président.

Un pôle régional spécialisé à moyens constants

Désigné en octobre 2021 pôle régional spécialisé en matière d’atteintes à l’environnement dans le ressort de la cour d’appel de Rennes, le tribunal de Brest n'a pas encore les capacités d'assumer cette mission. "Il faudra des moyens", requiert Camille Miansoni.

Un assistant spécialisé vient tout juste d'arriver, mais 9 nouveaux postes sont nécessaires, d'après le président et le procureur : trois magistrats au siège, deux greffiers, deux agents administratifs, un procureur adjoint et un substitut. La demande de création de postes et d'espaces supplémentaires a été faite, sans réponse pour l'instant. Manuel Delmas-Goyon n'entrevoit pas de changement d'organisation avant septembre prochain, voire janvier 2023. En attendant, les dossiers d'atteintes à l'environnement devront être traités à moyens constants.

Le procureur de la République a l'intention de créer un comité opérationnel de lutte contre les infractions au droit de l'environnement. Placé sous l'autorité du parquet, il pourra notamment diligenter des contrôles ciblés.