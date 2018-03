Niort, France

Une vingtaine de dossiers étaient jugés, ce jeudi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Niort. Des dossiers avec tous un point commun : les stupéfiants. Certains prévenus comparaissaient pour usage, d'autres parce qu'ils avaient été contrôlés positifs au volant.

C'est le cas de Pierre, 27 ans, contrôlé positif aux amphétamines et au cannabis alors qu'il conduisait à Celles-sur-Belles, en novembre dernier. A la barre, ce Charentais tente de se justifier maladroitement : "J'avais été à une rave", "j'ai bu dans la bouteille d'un collègue", "oui j'ai tiré sur une taf". Un jeune inséré, il a un emploi de magasinier, mais déjà condamné dix fois dont la moitié pour des faits relatifs à la route, au stupéfiants ou au deux. La prison, il la connu, à Angoulême. "Pas du tout rigolo, j'ai failli perdre mon travail", dit-il.

1 an de prison encouru pour usage de stupéfiants, 10 pour détention

"Qu'est-ce qu'il faut pour que vous compreniez ?" demande le procureur de la République qui lui rappelle les risques d'emprisonnement avec mise à l'épreuve, l'annulation du permis puisqu'il est en récidive. Plus largement, à l'adresse également des autres prévenus, il revient sur les peines encourues : 1 an de prison pour usage de stupéfiants, 2 ans pour conduite en ayant consommé de la drogue, 10 ans pour détention. Pierre écope lui de 10 mois de prison dont 5 mois ferme. Son permis est annulé avec interdiction de le repasser pendant 1 an.

Pour inciter à la prise de conscience, le procureur les invite aussi à assister aux audiences habituelles du jeudi, celles où il y a des dossiers d'accidents de la route avec des morts. "Venez vous confrontez au regard d'une famille qui a perdu un fils, un frère, à cause d'un chauffard". Là, ajoute-t-il, "vous êtes à l'audience des chanceux".