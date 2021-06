Tribunal correctionnel de Paris : l'hebdomadaire "Valeurs actuelles" jugé pour "injure à caractère raciste"

L'article avait provoqué une vive polémique en août 2020. Dans un récit de sept pages, le journal "Valeurs actuelles" avait représenté la députée La France Insoumise de Paris, Danièle Obono, au temps de l'esclavage, enchaînée avec un collier de fer autour du cou. Ce mercredi 23 juin, l'hebdomadaire est jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour "injure à caractère raciste".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un rassemblement devant de la Palais de justice de Paris "contre un climat nauséabond et toxique"

A l'ouverture du procès, plusieurs dizaines de personnes, dont des élus et députés LFI, se sont rassemblées devant le palais de justice de Paris, en soutien à Danièle Obono. Applaudie à son arrivée sur le parvis du tribunal, et au milieu de drapeaux de La France insoumise, la députée a évoqué un procès "important, pour moi personnellement, mais pour tous et toutes. On vit dans un contexte qui n'a fait que s'aggraver depuis août dernier", après la publication d'un récit "qui m'humiliait et qui jouait de tous les ressorts, les fantasmes et l'imagerie raciste et xenophobe", a-t-elle expliqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce procès est celui de Valeurs actuelles, mais aussi celui d'un certain air du temps - Eric Coquerel

Ce mercredi, l'élu insoumise était entourée notamment des députés Mathilde Panot, Adrien Quatennens, Eric Coquerel, Alexis Corbière, Bastien Lachaud, de la conseillère de Paris Danielle Simonnet et du député européen Manuel Bompard. Pour Eric Coquerel, "ce procès est celui de Valeurs actuelles, mais aussi celui d'un certain air du temps" qui met en avant "le racisme et les idées d'extrême droite". Des associations anti racistes étaient également présentes dans le rassemblement.

Le directeur de publication du magazine, Erik Monjalous, doit comparaître pour "injure publique à caractère raciste", tandis que son directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, et le rédacteur de l'article seront jugés pour "complicité" de cette infraction.

En août dernier, le journal s'était justifié, en expliquant qu'il s'agissait d'une "fiction mettant en scène les horreurs de l'esclavage". L'article avait provoqué des réactions jusqu'au sommet de l'Etat.