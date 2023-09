Tribunal correctionnel : un chien est-il à l'origine des blessures mortelles d'une Cherbourgeoise.

Début septembre, un homme d'une 40e d'année avait comparu après la mort de sa compagne en 2018. Une femme qui avait succombé à ses blessures après avoir été, d'après son compagnon, attaquée soudainement par son chien. Sauf qu'il avait été rapidement placé en garde à vue et soupçonné des faits. Mais à l'audience, c'est finalement la relaxe qui a été demandée d'où l'attente forte autour de la décision qui sera rendue ce mardi matin à 9 heures, en ouverture d'audience du tribunal correctionnel de Cherbourg.

Un contexte "toxique"

Pour bien comprendre, il est nécessaire de remettre un peu d'ordre dans cette affaire. Il y a d'abord les faits : dans la nuit du 10 juillet 2018, à Cherbourg, un homme ensanglanté va chercher de l'aide chez son voisin. Sa compagne est blessée à la gorge. Dans la maison, le voisin constate qu'une chaise est renversée, et des traces de sang un peu partout. Malgré un transport rapide de la victime vers les urgences, elle décède finalement dans la nuit.

Dans ce dossier, il y a aussi un contexte particulier. Un couple à la relation conflictuelle, sur fond de dépense aux drogues. Et la famille de la victime qui estime que son compagnon a une emprise néfaste sur elle.

Un chien ou un couteau?

Lorsque les enquêteurs entendent le compagnon de la victime, celui-ci explique qu'elle se serait levée soudainement du canapé provoquant une réaction agressive de son chien, un American Staff, qui lui aurait alors sauté dessus, la mordant violemment à la gorge. Le compagnon aurait tout fait pour lui venir en aide, mais en vain.

Sauf que les enquêteurs ont des doutes, car les plaies ne semblent pas venir d'une mâchoire de chien, et la victime porte des traces de coups et plusieurs lésions. Son compagnon est donc placé en garde à vue, soupçonné d'être à l'origine de la mort et va passer près de 3 ans en prison jusqu'en avril 2021.

Mais l'examen des plaies durant l'instruction a permis de démontrer la compatibilité avec une attaque de chien et d'exclure l'usage d'un couteau redonnant du crédit au récit du compagnon, pour lequel le parquet a finalement requis la relaxe lors du procès. Une demande inacceptable pour la famille de la défunte qui attendra ce mardi matin à 9 heures, la décision du tribunal.