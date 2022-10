Tribunal d'Orléans : un pêcheur poursuivi pour non-assistance à personne en danger

Un homme, âgé de 54 ans, était jugé ce 11 octobre devant le tribunal judiciaire d’Orléans pour non-assistance à personne en danger. Le 5 mai 2016, le prévenu, son fils et un ami étaient tombés tous les trois dans la Loire à Ouvrouer-les-Champs près de Jargeau, après le chavirage de leur barque. Sain et sauf avec son enfant, son ami a en revanche péri, emporté par les flots. La justice lui reproche de ne pas avoir prévenu à temps les secours.

Trois heures avant d'appeler les secours

Ce 5 mai 2016, Patrick, son fils, et Philippe un ami ont décidé d'aller pêcher sur la Loire avec leur barque qu'ils ont acheté ensemble deux ans auparavant. A cet endroit à Ouvrouer-les-Champs et à cette époque, nous sommes un mois avant les inondations qui ont touché le Loiret, le fleuve royal est particulièrement dangereux. C’est en remontant l’ancre que la barque prend l’eau puis chavire. Avec son fils, Patrick décide de rejoindre la berge, Philippe choisit de rester accroché à l’embarcation.

Sains et saufs sur la rive, le père et l’enfant cherchent du regard, appellent mais plus rien. Le portable de Patrick est tombé dans l’eau, la clé trempée de la voiture ne marche plus mais un groupe de pêcheurs est là qui dit avoir vu Philippe dérivé vers une île en face. Puis le patron d’un club de canoë-kayak, présent également sur les lieux, leur indique qu’il sera sûrement récupéré par des kayakistes qui sont un peu plus en aval. Le corps de Philippe sera retrouvé quelques jours plus tard, quelques kilomètres plus loin à Sandillon.

Le parquet requiert la relaxe

Sur la berge, personne ne va appeler les secours. Ce n’est que trois heures plus tard, alors que Patrick s'est rendu chez son ami pour voir si il est rentré chez lui, que les pompiers sont prévenus par un voisin de la victime. "Pourquoi ne pas les avoir appelés avant ?" demande Elsa David, la présidente du tribunal. "La panique" répond Patrick, par ailleurs infirmier libéral. De quoi faire bondir l’un des avocats de la famille de la victime. "Dans ces cas-là, on se met en quatre, en huit, en 16 et on se dit 'Bon dieu où qu’il est mon pote ?'" clame Me Jérôme Wedrychowski qui ajoute que c’est "une obligation légale, morale, humaine de porter assistance".

"Il a fait le mauvais choix mais il n’est pas le seul" rétorque la procureure de la République, Isabelle Pagenelle. "Il aurait fallu mettre aussi tous les autres en examen" poursuit la magistrate pour qui Patrick ne s’est pas non plus "abstenu volontairement" d’appeler les secours. Elle a réclamé la relaxe. Le jugement sera rendu le 3 novembre prochain.