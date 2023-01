Tribunal de Bayonne : il plaide la consommation de CBD mais est tout de même condamné

Autorisé à la vente par le Conseil d'État. Mais pas par la Justice. C'est toute l'ambiguïté de la récente décision de la plus haute juridiction administrative française, qui autorise la commercialisation du CBD (cannabidiol). Pour autant, un jeune conducteur, arrêté au Pays basque, a été condamné ce jeudi 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne à six mois de prison ferme.

CBD et THC

Il y a une semaine, le Conseil d'État a annulé l’arrêté du 30 décembre 2021 interdisant de vendre des fleurs et feuilles de cannabis ayant un taux de THC (tétrahydrocannabinol) inférieur à 0,3 %. Les magistrats expliquent que le CBD qui n’a pas d’effet psychotrope et ne provoque pas de dépendance, ne peut être considéré comme un produit stupéfiant. Le Conseil d'État retient qu’il n’est pas établi que la consommation des fleurs et feuilles de ces variétés de cannabis avec un faible taux de THC comporterait des risques pour la santé publique. Sauf que le CBD contient, même en très faible dose, un peu de THC.

Arrêté au volant

Kevin, maçon de 28 ans originaire de Clichy, est arrêté à Saint-Pée-sur-Nivelle le 10 décembre dernier au volant de son Alpha-Roméo qui n'est pas assurée. Il vient de fêter son CDI. Positif aux THC, il explique, sans pouvoir le démontrer, avoir consommé du CBD et non pas avoir fumé du cannabis. Le doute s'installe, d'autant que c'est la quatrième fois que le jeune homme se retrouve devant la Justice pour des faits de même nature. La défense a eu beau plaider la relaxe en raison du doute, le tribunal a estimé que le seuil de THC importait peu, et que la consommation de drogue était avérée. Seule concession : il échappe à la prison ferme requise par le parquet. Les six mois prononcés se feront avec un bracelet électronique. La défense du jeune homme va faire appel de cette décision.