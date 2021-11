Tribunal de Bayonne : le prévenu refuse la liberté et demande à retourner en prison

Il avait quitté la maison d'arrêt le matin même. Il est retourné en détention dès le soir. Mais avec satisfaction. L'histoire s'est déroulée ce lundi 22 novembre 2021 devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne, où a été jugé un sans domicile fixe (SDF) de 31 ans pour des faits de violence. Multirécidiviste, le prévenu a été condamné à six mois de prison ferme pour l'agression d'un agent de sécurité en gare d'Hendaye, le samedi 20 novembre vers 22h30. À l'annonce du jugement l'homme a été immédiatement incarcéré, et c'est tout juste s'il n'a pas remercié le tribunal.

Les faits se sont produits à Hendaye © Radio France - Bixente Vrignon

Le SDF refuse de quitter la gare d'Hendaye en pleine nuit

"Vous voulez retourner en détention !" s'interroge un brin perplexe la présidente du tribunal Anne Chaussier-Mackowiak. "Oui" répond sans sourciller le prévenu. Raphaël est un SDF de 31 ans originaire de Saint-Dizier en Haute-Marne, mais qui vit au Pays Basque depuis huit ans. Sans le moindre problème, à la barre du tribunal, il reconnait les faits pour lesquels il est jugé. Le samedi 20 novembre il refuse de quitter la gare d'Hendaye où il s'est refugié pour dormir après avoir trop bu. Lorsque l'agent de sécurité lui demande de quitter les lieux, car l'établissement va fermer, il refuse. Des coups de pied fusent, ainsi que des menaces de mort. "Je ne savais pas où dormir" explique pour sa défense Raphaël. Ce sont les policiers qui vont finalement maitriser et interpeller le jeune homme qui le matin même sortait de prison. Dès son arrestation il est placé en garde à vue.

En prison comme le souhaite le prévenu

Raphael venait de quitter la prison après avoir purgé une peine débutée en juillet dernier. C'était sa vingt-deuxième condamnation depuis son adolescence. Le jeune homme a passé sa jeunesse dans des foyers et des familles d'accueilles, une enfance cabossée et rythmée par la détention. Sa dernière condamnation était assortie d'une peine de six mois avec sursis. Sorte d'épée de Damoclès. Un sursis qui ne pouvait que se transformer en peine de prison ferme. Sauf que le prévenu a explicitement demandé une telle sanction. Raphael a refusé tout aménagement et toute discussion avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIB). Le jeune homme refuse de se soumettre aux directives et préfère purger sa peine "afin de ne rien devoir à la justice". Et pour "ensuite se tenir à carreau". Avec la bénédiction, pour une fois conjointe de la défense et du parquet, le tribunal a exaucé les vœux du prévenu en le condamnant à six mois de prison ferme.