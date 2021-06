Tribunal de Bayonne : un an de prison ferme pour avoir harcelé sa compagne

Jusqu'au bout, la larme à l’œil et des sanglots dans la voix, Fernando aura présenté ses excuses. En vain. La sanction est tombée comme un couperet, conforme aux réquisitions de la procureure de la République : dix-huit mois de prison dont une année ferme. Le prévenu de 40 ans a été condamné pour harcèlement sur conjoint. les faits se sont déroulés à Anglet entre mai et juillet 2020. Des la fin de son procès, devant le tribunal de Bayonne ce mardi 22 juin, il a été conduit en prison.

Harcèlement perpétuel

Fernando n'a pas supporté que sa compagne le quitte. Alors, il a décidé de lui en faire voir de toutes les couleurs. Sur les réseaux sociaux, les insultes et les menaces se succèdent : "si ta fille n'est plus là, tu ne sera jamais heureuse, la fin approche". Treize plaintes sont déposées par la compagne terrorisée. Fernando est entendu par les enquêteurs à 22 reprises. Le mari jaloux ne recule devant rien pour harceler son ex-compagne. Il va déféquer devant la porte de son appartement et recouvre sa voiture de serviettes périodiques. "C'est la nouvelle version de Romeo et Juliette ?" interroge la représentante du parquet de Bayonne, Delphine Daniel.

Avocate victime

Sur le banc des parties civiles, il y a aussi l'ancienne avocate de la compagne. Et pour les mêmes raisons. Me Isabelle De Langeron a été insultée et menacée. Exemple : "Tu aime la plage ? Tu sais nager ?". Fernando a reconnu les faits, tout en essayant des les minimiser. Il est condamné à un an de prison ferme. Un mandat de dépôt a été prononcé à son encontre et c'est entouré de policiers qu'il a été transféré à la maison d’arrêt de Bayonne. Il devra verser près de 10.000 euros de dommages et intérêts à son ex-compagne.