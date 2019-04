Tribunal de Bayonne: un torero contre une humoriste

Bayonne, France

Le 3 septembre 2018, l'humoriste Elodie Poux se lance dans un sketch sur la radio "Rire et Chanson". Le principe de la chronique est de s'amuser autour d'un sujet d'actualité. Elle choisit l'accident de Thomas Joubert comme objet de sarcasme. Deux jours plus tôt, pendant la feria de l'atlantique, le matador est victime d'une cornada au niveau de l'artère fémorale par un taureau de la garnaderia de Robert Margé. Il passe tout près de la mort, perdant près de deux litres et demi de sang.

"Ces petits connards à paillettes"

Le texte d'Elodie Poux est cru. A la barre, l'avocat de Thomas Joubert, maître Michel Dufranc a rappelé les propos tenus par l'humoriste. Le matador y est traité de "con". Pour parler de la grave blessure, l'humoriste explique que le torero "a fini en jambon". Pour terminer sa chronique, Elodie Poux s'en prend à l'ensemble des matadors comparé à "des petits connards à paillettes". Trop c'est trop, pour Thomas Joubert qui décide d'assigner Elodie Poux devant le tribunal correctionnel de Bayonne dans le cadre d'une procédure dite de citation directe pour "injure publique".

Liberté d'expression ou injure public?

Aucune injure mais de l'humour explique la défense. Maître Claire Casanova réfute toute insulte. L'avocate invoque la liberté d'expression et regrette le temps où l'on pouvait rire de tout. "On est loin de Charlie Hebdo, s'émeut l'avocate devant le tribunal. On ne peut plus rien dire dire".

"L'humour est-ce que c'est insulter quelqu'un quand on aime pas ce qu'il fait ?" s'interroge, maître Michel Dufranc. Pour l'avocat de Thomas Joubert, la liberté d'expression s'arrête en cas d'injure public. Il réclame 10 000 euros de dommage et intérêts pour son client

Un avis négatif du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le CSA s'est déjà occupé en amont de cette histoire. Dominique Valmany, le président de la fédération des sociétés taurines de France, avait envoyé une lettre au Conseil se plaignant des propos tenus par Elodie Poux sur Rire et chansons.

Fin décembre, l'autorité française de régulation de l'audiovisuel a répondu: "les propos d’Élodie Poux “s’apparentaient à des injures et étaient de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation du torero blessé”. L'humoriste contrevient ainsi à la convention 2-6 de Rire et Chansons. Le gendarme de l'audiovisuel a aussi demandé aux responsable de la radio d'être "particulièrement vigilant lorsque des propos de nature à porter atteinte à l'honneur sont tenus à l'antenne."

Texte du CSA

Le compte rendu d'audience Copier

Le jugement doit être rendu le 14 mai prochain au tribunal correctionnel de Bayonne.