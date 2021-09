Tribunal de Bayonne : une entreprise jugée pour préjudice écologique

Il est poursuivi pour avoir pollué un terrain de 8.000 m², lui appartenant, sur la commune d'Ahetze, en le remblayant avec 30.000 m3 de terres contenants des déchets de chantiers comme des tuiles et des gravats. Le chef d'entreprise luzien Jean-Michel Sallaberry, 68 ans, était à nouveau à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne ce mardi 31 août 2021. Sa société "Les grandes carrières de grès de la Rhune" était également jugée en tant que personne morale. Le procès a duré plus de quatre heures et le jugement mis en délibéré au 28 septembre 2021.

Des faits anciens

La tension était palpable entre la défense du prévenu et la présidente du tribunal, soucieuse de garder la main sur l'audience. Car les enjeux de l'affaire ne sont pas neutres. Depuis 2017, Jean-Michel Sallaberry est confronté aux plaintes des associations de défense de l'environnement mais aussi de l'administration qui ne parvient pas a faire appliquer ses décisions. En cause : un terrain de 8.000 m² appartenant au prévenu et sur lequel il a déposé des remblais contenants des déchets inertes de chantiers de démolitions. Il a aussi exploité le site pour du concassage. De quoi faire hurler la mairie d'Ahetze dont le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ne permet pas ce genre d'activité.

La commune d'Ahetze demande réparation © Radio France - Anthony Michel

Le parquet outré

La procureure de la république Amelie Djaoudo s'emporte lors de son réquisitoire : "Tout le monde veut s'en mettre dans les poches. C'est un sujet qui déchire le Pays Basque que l'on est en train de détruire". Pour l'accusation le prévenu a tout simplement voulu faire des économies en ne voulant pas payer les déchetteries industrielles. Une économie évaluée à 600.000€. La procureure a demandé 50.000€ d'amende et la remise en état du terrain à l'encontre de la société ainsi que 15.000€ d'amende et une interdiction de gérer toute activité commerciale pendant un an à l'encontre de son patron. De son coté l'avocate de la maire, maitre Emilie Logeais a expliqué que si le prévenu ne remettait pas en état la parcelle, la mairie allait devoir le faire. Le montant de l'opération s'élève à la somme astronomique de 7,6 millions d'euros. Les devis ont été apportés au dossier judiciaire.

La défense plaide la relaxe

Pour la défense du prévenu pas question de concéder le moindre pouce de terrain. Bien au contraire. Le ténor Bordelais Arnaud Dupin a plaidé la relaxe: "C'est un dossier qui est un pur habillage. On sent d'ailleurs qu'il y a des tensions latentes entre la commune et mon client, ce qui est totalement aberrant. Et du coup, on l'affuble de tout. _On base des poursuites sur un arrêté de mise en demeure qui aurait été adressé par la préfecture. Or, il ne l'a jamais reçu_. On lui dit: vous n'aviez pas les autorisations. Or, ce n'est pas une autorisation, c'est une déclaration. Cette déclaration a été faite. Après, on vous dit que vous avez pollué 30.000 mètres cubes de terre. On a retrouvé des tuiles, on a retrouvé des déchets qu'on appelle déchets inertes, c'est à dire des pierres. On a trouvé tout ce qu'on peut avoir quand il y a eu une démolition, mais on n'a pas trouvé des déchets polluants . On sent que les tensions sont cristallisées vis à vis de la préfecture. On a du mal à accepter que le tribunal administratif ait annulé des arrêtés de contraintes administratives".