Tribunal de Belfort : le patron du BTP rejugé pour harcèlement sexuel, un an après sa relaxe

Un an après sa première comparution, il repasse à la barre, devant le tribunal correctionnel de Belfort. Un influent patron du BTP de Giromagny, était jugé ce mercredi matin pour harcèlement et harcèlement sexuel sur une infirmière libérale. Des faits pour lesquels il avait été relaxé en juin 2022, date du premier procès où il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour menaces de mort .

ⓘ Publicité

La plaignante est la même, cette infirmière, elle aussi de Giromagny, avec laquelle il a entretenu une relation de sept ans, entre 2014 et 2021. Une nouvelle audience avait donc lieu après une citation directe de la victime. Un deuxième procès qui ressemblait au premier : la nature de la relation entre le prévenu et la victime a été passée au crible pendant quatre heures.

Liaison consentie ou emprise ?

Le dossier était le même qu'il y a un an, lors de ce nouveau procès. Des pages et des pages de retranscriptions de SMS, échangés entre les deux amants. Des menaces de morts, pour lesquelles le prévenu a déjà été condamné, et des propos presque tous liés au sexe. Elle lui décrit ses fantasmes, il lui impose de filmer ses ébats avec son concubin.

"Il contrôlait tout de moi et de ma vie", résume l'infirmière, voix serrée à la barre elle évoque un "engrenage". Une version niée en bloc par le prévenu. Le dos droit et bras croisés, il l'assure : "elle savait parfaitement ce qu'elle faisait". "Elle s'est faite griller après sept ans d'adultère" et veut "sauver son honneur", martèle l'avocat de la défense dans sa plaidoirie.

Mais "peut-on consentir à une relation quand on reçoit des menaces de morts ?", demande le procureur de la République de Belfort. "Oui", assume le prévenu, qui refuse de répondre aux questions de l'avocat de la victime.

Un nouveau procureur

Pour le ministère public, ce dossier concentre "absolument tous les symptômes de l'emprise". Un constat différent de celui fait par le parquet en juin 2022, par le prédécesseur du procureur de la République. "La plaignante a peur du prévenu", ajoute le procureur qui requiert un an de prison avec sursis. "Ça montre bien qu'il peut y avoir deux regards de la justice sur un même dossier", commente maître Dieblot, l'avocat de la plaignante. "Il suffit que le procureur change."

"J'ai été agréablement surprise", réagit la plaignante, à l'issue de l'audience. "Pour la première fois depuis le début de toute cette procédure, je me suis sentie comprise par le procureur de la République." À noter que le ministère public considère que les faits de harcèlement moral et sexuels ne sont avérés que sur une période de dix mois, entre 2020 et 2021, par manque de preuve sur la durée restante de leur relation.

La décision du tribunal de Belfort sera rendue mercredi 20 septembre.