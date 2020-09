Tribunal de Bordeaux : le spécialiste du canelé Baillardran dans une affaire haute en couleur

Une affaire pour le moins décalée était jugée devant le tribunal correctionnel de Bordeaux ce mercredi. L'entreprise bordelaise de canelés Baillardran passait devant la justice pour avoir utilisé une mauvaise couleur sur la devanture de sa boutique Place Gambetta à Bordeaux. Le secteur est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et doit répondre à un cahier des charges très précis. La mairie et la Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde ont donc assigné l'entreprise et son gérant.

RAL 3002 ou 3004 ?

Le permis de construire avait été accordé en 2017 pour un type de rouge, le RAL 3004 mais l'entreprise aurait utilisé son rouge vif classique, le RAL 3002. La procureure a plaidé la possibilité pour la ville de perdre la classification au patrimoine mondial de l'Unesco si tous les critères ne sont pas respectés. Maître Fabrice Delavoye, l'avocat de la défense s'agace : "Au début et à la fin du cour de l'Intendance, ça n'a posé aucun problème, rue Porte Dijeau non plus ! On tourne sur la tête dans ce dossier. "

Même rouge que la Toque Cuivrée

Passons les tentatives pour prouver à la cour que le rouge utilisé est peut-être, finalement, celui demandé et la question, amusée, de la procurerure de savoir si l'architecte des bâtiments de France devrait faire un bilan ophtalmologique, le problème est ailleurs. Il est dans la guerre commerciale menée entre Baillardran et la Toque Cuivrée. Le rouge demandé est exactement le même que celui des devantures du principal concurrent du prévenu. Une demande jugée inconcevable par la défense.

Le parquet a requis 3.000 euros d'amende dont 2.000 avec sursis et la mise en conformité sous 6 mois avec une astreinte de 10€ par jour de retard. La décision a été mise en délibéré au 4 novembre prochain.