Dijon, France

Les soins prodigués pendant dix jours par la clinique vétérinaire n'auront pas suffi. Fudji, le berger allemand de 9 ans incendié et laissé pour mort dans un champ à Sagy en Saône-et-Loire, est décédé. Après trois jours d'enquête, la compagne du maître, elle même éleveuse de chiens non professionnelle a avoué être l'auteur des faits. Aux enquêteurs, elle aurait affirmé qu'elle aurait agi par peur. Une version à laquelle ne croit pas l'avocat de la victime. Pour Maître Isabelle Terrin, il existait "un conflit entre cette femme, à l'époque la compagne du maître de Fudji, et l'animal."

Je vais demander une peine de prison comme réponse judiciaire - Me Isabelle Terrin

Maître Isabelle Terrin qui défend les intérêts de l'animal et de son maître évoque une relation fusionnelle entre le chien et son client. "Dans ce geste abominable, on peut y voir une forme de jalousie", ajoute l'avocate. "Fudji est mort dans des douleurs extrêmes," affirme Me Terrin. "C'est la raison pour laquelle, je demanderai une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis, ce sera au tribunal d'en décider. Il faut une réponse judiciaire forte." A noter que dans cette affaire, la SPA de Chalon-sur-Saône et la Fondation 30 millions d'Amis se sont portées parties civiles.

Le cas de Fudji a ému de nombreux internautes à tel point qu'une cagnotte lancée sur Facebook, a permis de récolter 4000 euros pour financer les soins dont le chien avait besoin. Pour avoir incendié l'animal, cette femme risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Le procès a lieu ce lundi 3 septembre devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône.