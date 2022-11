Tribunal de Chambéry : "on ne peut pas appliquer la législation", faute de moyens humains

Pas de suspension d'audience, ni de robes sur le parvis, mais la colère reste intacte. Magistrats et greffiers étaient mobilisés ce mardi un peu partout en France , et notamment à Chambéry, pour réclamer des moyens humains supplémentaires. Selon eux, un an après leur retentissante tribune qui avait étalé au grand jour leur "souffrance" au travail, "rien n'a changé". Les organisations syndicales ou professionnelles dénoncent "une justice au rabais" avec un dilemme intenable : "juger vite mais mal, ou juger bien mais dans des délais inacceptables".

La profession reste très marquée par la disparition brutale, mi-octobre, de Marie Truchet, cette magistrate de 44 ansqui est décédée en pleine audience de comparution immédiate à Nanterre. "Elle commençait son après-midi avec 9 dossiers, en sachant déjà pertinemment qu'elle allait finir tard dans la nuit, elle s'est effondrée en pleine audience, c'est quand même quelque chose qui est assez révélateur, qui nous a tous profondément marqués cette année", relate Aurore Bude, substitut du procureur au parquet de Chambéry et déléguée régionale adjointe de l'USM (Union syndicale des magistrats).

"On est effectivement face à des audiences qui doivent être normalement préparées, mais on regarde les dossiers dans l'urgence, il faut transmettre les pièces aux avocats mais on se rend compte que ça n'a pas été fait, donc il faut courir pour aller faire les transmissions etc... on est obligés de prioriser et de faire du quantitatif plus que du qualitatif", déplore cette magistrate affectée depuis 2015 au parquet de Chambéry.

Les magistrats, eux-mêmes, n'arrivent pas à respecter le droit du travail en raison du manque de moyens. Exemple au parquet de Chambéry. "Le magistrat du parquet, il fait sa semaine de travail, du lundi au vendredi, puis le vendredi il prend la permanence pour le week-end, il travaille tout le week-end (...) il rend des décisions pénales, traite toutes les gardes à vue (...) et le lundi, voilà qu'il continue son activité jusqu'au vendredi suivant... ce qui fait que nous n'avons aucun repos légal comme cela est exigé (...) au final, on ne peut pas appliquer la législation, ce qui me semble parfaitement inacceptable".

Comment s'est manifestée cette journée d'action mardi ? "Concrètement il n'y a pas eu de suspensions d'audiences, mais il y a eu des renvois en chambre de la famille au sein du tribunal judiciaire et une déclaration liminaire à la chambre sociale de la cour d’appel". Interpellé à l'Assemblée nationale par des députés le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti a confirmé qu'un plan de programmation serait présenté prochainement pour sécuriser les promesses d'embauche de 1.500 magistrats pour les cinq ans à venir, mais aussi de 1.500 greffiers et autres, soit "10.000 personnels au total".

Selon l'Union syndicale des magistrats, il manque au tribunal de Chambéry : 5 postes de greffiers, 4,5 juges au siège (13,5 contre 18) et 4 magistrats au parquet (6 contre 10).