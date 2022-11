Tribunal de Châteauroux : la cocaïne voyageait dans du jus de fruit et le cannabis dans des conserves

C'est un colis de 10 kilos de cocaïne qui avait mis la puce à l'oreille des douaniers en début d'année 2020. L'enquête avait abouti au démantèlement d'un important trafic de stupéfiants en septembre 2021. Devant le tribunal de Châteauroux 14 prévenus sont jugés depuis ce mercredi 2 novembre, et jusqu'en début de semaine prochaine. Cette première journée d'audience a permis de comprendre les méthodes utilisées, et les contours de ce vaste réseau reliant la Martinique et la région nantaise en passant par le Berry.

Cocaïne martiniquaise contre haschich berrichon

Comme dans Tintin, la drogue était cachée dans des conserves ...

Au cours de ces premières heures d'audience on comprend rapidement le modus operandi : une forme d'échange de bons procédés. La cocaïne était expédiée de Martinique vers le Cher, cachée dans des cubis de jus de fruit. En retour, du cannabis était envoyé en Martinique depuis la région nantaise, caché cette fois dans des boîtes de conserves.

Chez l'un des prévenus les forces de l'ordre retrouvent les même boîtes de jus de fruit utilisées pour la cocaïne. Retrouvées également, les mêmes conserves vides utilisées pour le cannabis : "excusez moi mais vous avez du faire des analyses et il n'y avait pas de traces de drogue" se défend l'homme.

450 appels en trois mois avec le destinataire du colis de cocaïne

La présidente du tribunal le voit aussi comme celui qui envoie la marchandise, ce qu'il nie. Pourquoi autant d'appel alors, avec l'habitant d'Avord à qui était destiné le colis intercepté par les douanes ? "On est proche". 450 appels en trois mois, seulement trois mois. Avant et après, les échanges entre les deux sont extrêmement rares.

Enfin, il y a ce carnet à spirale avec des noms et des chiffres retrouvé à son domicile. La présidente y voit les comptes de son trafic. Elle se trompe selon le prévenu qui explique qu'il s'agit simplement là des résultats de ses parties de belotte avec ses amis. "Vous tombez souvent sur des comptes rond" ironise la présidente.

Le prévenu a réponse à tout sauf lorsqu'il est interrogé sur les commanditaires, les têtes du réseau ? Qui l'a employé ? Qui l'a payé pour conditionner la marchandise ? Réponse sans appel : "Je ne vais pas commencer à donner des noms où je vais encore avoir des problèmes."

Bourges : plaque tournante

"Trois voitures, cinq personnes pour un chiot, ça fait beaucoup !" - La présidente du tribunal

En cette fin d'après-midi, la présidente du tribunal met l'accent sur les trajets Nantes-Bouges en 2019 et 2020, et notamment un voyage en février 2020. À la barre, deux des sept prévenus présents. Le premier l'affirme, c'était simplement pour amener un chiot. "Trois voitures, cinq personnes pour un chiot, ça fait beaucoup !" souligne la présidente_. "Enfin, madame, il était balèze le chien"_ se défend le second.

Le haschich Berrichon "de meilleur qualité"

Lui reconnaît que du cannabis a pu être ramené de Bourges à la région nantaise sur ces voyages mais pour de la consommation personnelle, parce que le haschich Berrichon est "de meilleur qualité" que le nantais. Des explications qui laissent perplexe le tribunal. Ce dernier ne croit pas plus au hasard lorsque cet homme, en voyage pour raisons familiales en Martinique, explique qu'il a croisé fortuitement plusieurs des prévenus présents à l'audience.

Le procès doit durer jusqu'en début de semaine prochaine.