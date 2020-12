Tribunal de Cherbourg : l'agresseur du maire de Portbail devant la justice mardi

L'agresseur du maire délégué de Portbail-sur-Mer se retrouvera face à la victime, Francis D'Hulst, ce mardi 1er décembre, presque quatre mois après les faits. En août dernier, ce jeune homme avait asséné plusieurs coups à l'élu venu mettre fin à un campement sauvage sur sa commune. Dans un premier temps, malgré une plainte déposée par la victime, l'auteur des coups n'avait écopé que d'un simple rappel à la loi. Rien de plus.

Nombreuses réactions de soutiens

Pourtant, le 6 aout dernier, il s'en était pris violemment à l'élu : d'abord des insultes, puis des coups portés dans le dos et sur la nuque. Le seul "tort" de Francis D'Hulst avait été de venir demander au jeune homme et à ses amis de respecter l'interdiction de camping sauvage près de la plage. L'absence de sanction avait scandalisé le maire délégué de Portbail, et suscité au coeur de l'été quantité de réactions de soutiens et de mécontentements d'élus. Le sénateur Philippe Bas était allé jusqu'à écrire au Premier ministre pour dénoncer le manque de protection des élus de terrain. Il faut dire que cette affaire intervenait dans un contexte de hausse des agressions contre les maires.

Cette publicité autour du sort de Francis D'Hulst n'est sans doute pas étrangère à la décision du parquet de Cherbourg de réexaminer les faits en septembre dernier et de convoquer l'auteur présumé des coups devant le tribunal correctionnel ce mardi. Il répondra de violences et outrages envers une personne dépositaire de l’autorité publique.