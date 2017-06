Tribunal de commerce : un soutien psychologique aux patrons qui déposent le bilan

Dès le 1er juillet, un soutien psychologique sera systématiquement proposé aux chefs d'entreprises convoqués devant le tribunal de commerce de Reims. Une initiative de la greffière du tribunal de commerce, confrontée chaque jour à des patrons en détresse.

C'est à force d'assister à des audiences au tribunal de commerce de Reims, où elle est greffière, qu'Axelle Delpy a décidé d'agir : "Ce n'était pas satisfaisant de rester spectatrice du malheur des autres", explique-t-elle. Car lorsqu'un patron est convoqué devant la justice pour une liquidation ou un dépôt de bilan de son entreprise, c'est souvent le début d'une spirale infernale, "Ce sont les 3 D : Dépôt de bilan - Dépression - Divorce".

"Certains se confient, donc il fallait trouver des réponses"

Dans ce dispositif, le tribunal sert d'intermédiaire entre le chef d'entreprise et le psychologue. A chaque fois qu'un patron sera convoqué, une aide lui sera proposée. Si il l'accepte, il aura alors cinq séances gratuites et anonymes avec un psychologue de l'association Le Mars (rue du Jard à Reims). "Il s'agit d'un psychologue spécialisé dans les violences conjugales ou encore les victimes d'actes de terrorisme... il a assisté à des audiences au tribunal et connaît donc les difficultés des chefs d'entreprises", explique Axelle Delpy.

En 2016, le tribunal de commerce de Reims a prononcé 186 liquidations judiciaires et 87 redressements judiciaires. Difficile pour Axelle Deply de savoir combien aurait eu besoin d'une aide psychologique, mais elle se base sur le retour d'expérience d'autres tribunaux pour dire que ce système fonctionne : "C'est le greffier du tribunal de Saintes qui a eu cette idée. Elle a fait des petits et on sait qu'à travers toute la France au moins 500 personnes ont bénéficié de ces séances avec un psychologue et ça a évité des passages à l'acte dramatiques", conclut-elle.