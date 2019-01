Tribunal de Coutances : bilan et inquiétudes pour l'audience de rentrée

L'audience solennelle de rentrée du tribunal de Coutances s'est tenue ce lundi. Magistrats, greffiers et avocats, se sont réunis pour ouvrir l'exercice 2019 devant les élus et le préfet. Une audience empreinte d'inquiétudes autour de la réforme de la Justice actuellement en cours.

Manche, France

L'audience solennelle du Tribunal de Grande Instance de Coutances qui s'est tenue ce lundi a été l'occasion de faire un bilan des affaires de 2018. La présidente du tribunal et le bâtonnier de l'ordre des avocats des barreaux de Coutances et d'Avranches en ont profité pour alerter sur les conséquences de la réforme de la Justice actuellement en cours d'examen au Parlement.

La Manche, un département qui reste très sûr

"La Manche est le deuxième département le plus sûr de France si l'on regarde les cambriolages et autres délits", explique le procureur de la République de Coutances, Cyril Lacombe. Le parquet a tout de même eu beaucoup de travail cette année, avec 14 300 nouveaux dossiers à traiter en 2018, "soit 2800 affaires par magistrat du parquet, ce qui est plus que les standards européens", détaille M. Lacombe.

Une augmentation de 11%, qui s'explique notamment "par une plus grande activité des forces de sécurité intérieure, en lien avec une amélioration et un accroissement de la répression des violences routières, une amélioration de l'identification et du suivi des violences intra-familliales".

Le procureur a noté une recrudescence des affaires portant sur l'"atteinte à l'intégrité du territoire", c'est-à-dire des cas de pollution et d'aménagement urbain. M. Lacombe déplore également le fait que l'alcool soit présent dans 339 accidents de la route de la zone Centre et Sud-Manche.

La réforme de la Justice, "la chronique annoncée d'une désertification judiciaire"

Les discours de rentrée étaient marqués par l'inquiétude autour du projet de réforme judiciaire. La loi de programmation de la Justice est actuellement en cours de navette parlementaire. La fusion des tribunaux d'instance, qui traite des petits litiges, avec les tribunaux de grande instance a été voté dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans son discours de rentrée, le Bâtonnier de Coutances/ Avranches parle de "désertification judiciaire", craignant que le texte n'ouvre la voie à la disparition de juridictions.

La présidente du Tribunal de Grande Instance Véronique Veillard s'est elle interrogé sur ce projet de loi"qui semble empreint de néo-libéralisme".

Avec les Legal Tech, il y a de forts risques d'avoir des margoulins qui sans aucune garantie de qualité vous délivrerons un pseudo avis de conciliation - Philippe Gosselin

Le député manchois Philippe Gosselin, rapporteur du projet pour Les Répulicains abonde dans ce sens : "une des options du projet de loi est d'externaliser au maximum un certain nombre de dossiers qui normalement devraient relever de la justice. Le risque c'est de faire de plus appel à des "Legal Tech", des entreprises qui vont donner des solutions au nom d’algorithmes un peu compliqués, qui vont vous donner la moyenne d'un jugement. Comme le ministère refuse la certification de ces entreprise qui pourront être basées au Bahamas ou je ne sais où, il y a de forts risques d'avoir des margoulins qui sans aucune garantie de qualité, vous délivrerons un pseudo avis de conciliation avec lequel vous devrez comme particulier vous débrouiller. C'est une vraie dégradation".

Le texte voté mercredi à l'Assemblée et sera ensuite transmis au Sénat pour un nouvel examen à partir du 12 février, en vue d'une adoption définitive le même mois.