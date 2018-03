Le tribunal correctionnel de Dijon a condamné ce lundi un homme d'une quarantaine d'années à deux ans d'emprisonnement avec sursis. Entre 2012 et 2015, cet homme domicilié à Chevigny Saint Sauveur a demandé à des adolescentes de se déshabiller et parfois de se caresser devant leur webcam.

Dijon, France

Ce procès, c'est d'abord le procès des dangers qui guettent les jeunes sur le net à travers les sites de conversation. C'est la mère de l'une des victimes qui a alerté les gendarmes. En 2014, elle surprend une conversation entre sa fille et un inconnu sur deux sites de conversations pour adolescents. Leur fille âgée à l'époque de 14 ans leur avoue converser régulièrement avec un ami. Ce dernier se fait passer pour un certain Kévin. Il dit être âgé de 16 ans. Il ne montre pas son visage, et demande à l'adolescente de se déshabiller devant la webcam de son ordinateur, puis de se caresser.

Une centaine de correspondances retrouvées

Dans d'autres cas, le prévenu âgé de 47 ans et domicilié à Chevigny St-Sauveur se fait passer pour un photographe. Il parvient à convaincre d'autres adolescents et adolescentes de se dénuder devant la caméra. Lorsque les enquêteurs saisissent l'ordinateur du prévenu, ils retrouvent une centaine de correspondances entre cet homme et des mineures. Aujourd'hui ces jeunes n'ont pas eu la force de venir témoigner, mais certaines ont gardé des séquelles psychologiques de ces évènements, d'autres ont un sentiment de honte et préfèrent rester dans l'ombre.

Interpelé le 8 juin 2015, le prévenu reconnait les faits. Pendant sa garde à vue, il avoue aux enquêteurs que dans son esprit cela restait virtuel. Pours sa défense, il avoue qu'à l'époque il traversait une période sentimentale et professionnelle difficile. Une période pendant laquelle il passe ses nuits sur internet à essayer de rentrer en relation avec des jeunes.

Une véritable addiction selon le procureur

L'autre grande question de ce procès, c'était de savoir si il y avait un risque de passage à l'acte. Selon, l'avocate de la défense, son client n'avait pas l'intention de rencontrer ces jeunes. Pourtant, selon un des avocats des parties civiles, une adolescente aurait reçu une invitation à un rendez-vous de la part de cet homme. Le procureur parle de faits graves, d'une véritable addiction. Il requiert une peine d'emprisonnement de deux ans dont vingt deux mois avec sursis ainsi qu'une obligation de soins. Le tribunal condamne l'homme à deux ans de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve. Il sera aussi inscrit au registre des délinquants sexuels.