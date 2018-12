Tribunal de Dijon: un septuagénaire jugé pour avoir renversé un gilet jaune

Dijon, France

Le tribunal correctionnel de Dijon jugeait ce mercredi un homme de 70 ans. Le 18 novembre dernier, le septuagénaire a renversé un "gilet jaune" sur le rond point de Fontaine-les-Dijon. Il a ensuite pris la fuite. Blessé, le gilet jaune a été hospitalisé pour une double fracture au poignet et à la cheville droite nécessitant un arrêt de travail de 45 jours.

Vous avez forcé le passage - la présidente du tribunal

Devant le tribunal, la victime explique avoir fait signe à l'automobiliste de stopper son véhicule, une fourgonnette de type C15. L'automobiliste lui aurait signifié qu'il voulait passer. "Je voulais simplement rentrer chez moi au plus vite," déclare le septuagénaire qui accélére. Le gilet jaune s'est retrouvé sur la capot de la fourgonnette pendant plusieurs mètres avant de tomber par terre. "Vous avez voulu forcer le passage, sans qu'il y ait une réelle urgence", lui fait remarquer la présidente du tribunal.

J'ai eu peur d'être lynché - le prévenu

Pour justifier sa fuite, l'automobiliste affirme avoir eu peur, " avant l'accident, les gilets jaunes ont tapé sur mon véhicule. J'ai paniqué, j'ai eu peur que les autres"gilets jaunes" s'en prennent à moi. J"ai eu peur d'être lynché," déclare le prévenu. Ce dernier rentre chez lui. Trois jours après les faits, découvrant l'appel à témoins lancé par la police, le septuagénaire décidé de se rendre au commissariat. Depuis, le septuagénaire s'est vu retirer son permis et à été placé sous contrôle judiciaire.

"Pourquoi avoir attendu trois jours pour vous rendre au commissariat ?" lui demande l'avocate de la partie civile qui a du mal à croire la version du prévenu. "Reconnaissez que c'est dangereux de se mettre devant une voiture," fait remarquer là substitut du procureur au gilet jaune qui ajoute que ce dernier n'avait aucune légitimité à stopper les véhicules sur la voie publique.

Aujourd'hui, le septuagénaire regrette son geste. Son avocate plaide l'absence de circonstances aggravantes de délit de fuite et demande que les responsabilités soient partagées. En présence d'une victime et d'un auteur qui semblent sincères et de bonne foi, le ministère public réclame deux mois d'emprisonnement avec sursis pour le conducteur de la fourgonnette sans retrait du permis de conduire.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2019.