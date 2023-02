Tribunal de Guéret : les ex-salariés de GM&S face à Renault et PSA ce mardi

C'est le procès de David contre Goliath qui s'ouvre ce mardi 14 février au tribunal de Guéret. Les ex-salariés de GM&S attaquent PSA et Renault. Ils estiment que les deux groupes automobiles sont responsables de la liquidation judiciaire qui a frappé l'usine en 2017, causant le licenciement de 157 personnes.

Y a-t-il eu volonté de faire disparaître le site?

PSA et Renault sont les donneurs d'ordre du site de La Souterraine, c'est à dire les entreprises qui leur passent la plupart des commandes. Maitre Jean-Louis Borie, l'avocat des ex-GM&S, va tenter de démontrer qu'ils ont voulu faire disparaître le site : " Peugeot était dans une situation de dépendance vis à vis du site de La Souterraine : c'était le seul site qui produisait un certain nombre de pièces. Peugeot a organisé cette production sur d'autres sites et lorsqu'il a réussi à doubler complètement la production ailleurs, il a complétement fermé le robinet des commandes qu'il faisait à La Souterraine", déclare-t-il.

Cette procédure en justice est menée au nom de 122 salariés et anciens salariés de GMS et LSI, du CSE et du syndicat CGT. Pour eux il s'agit de prouver que " les donneurs d'ordre n’ont pas le droit de vie et de mort sur leurs sous-traitants et qu’ils doivent rendre des comptes de leurs choix stratégiques".

L'audience commence à 15h, mais les ex-GM-S prévoient un casse-croûte à 13h devant le tribunal.