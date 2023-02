Tribunal de Guéret : Renault et PSA ont-ils voulu faire disparaître l'usine GM&S entre 2014 et 2016?

Le procès des ex-GM&S contre PSA et Renault, s'est tenu ce mardi 14 février au tribunal de Guéret . Les ex-GM&S accusent les deux constructeurs automobiles d’avoir voulu torpiller l’usine de La Souterraine. Tout l’objet des débats était de déterminer si Renault et PSA ont commis des fautes ou non, en ne respectant pas leurs engagements en matière de commandes. C’est la période 2014-2016 qui a été passée à la loupe. C'est à dire les années qui ont précédé le redressement judiciaire et le licenciement de 157 salariés .

Une salle d'audience pleine à craquer

Le tribunal de Guéret a dû ouvrir le rez-de-chaussée et l’étage pour permettre à la centaine de personnes présentes de suivre les débats. Dans l'assistance, on pouvait voir des anciens GM&S en bleu de travail, des salariés actuels, et des proches. Ils ont assisté à une audience extrêmement technique.

Une centaine de personnes se sont réunies devant le tribunal de Guéret dès 14h pour assister au procès. © Radio France - Camille André

L’avocat des ex-GMS Maître Borie a tenté de démontrer que les deux groupes automobiles avaient non seulement baissé leur volume de commandes entre 2014 et 2016, mais que Peugeot en avait profité pour déplacer la production sur d’autres usines.

D’après lui il s'agit d'un manquement au protocole qui avait été signé par les constructeurs en 2014, lors de la précédente faillite de l’usine, alors baptisée Altia. A l'époque ce protocole mentionnait un certain volume de commandes que Renault et PSA s'engageaient à passer au site de La Souterraine.

Y a-t-il vraiment eu faute des constructeurs?

Les avocats de Peugeot et Renault se sont ensuite attachés à démontrer que ce protocole d'accord n’avait rien d’un engagement ferme. Pour sa part, Renault estime d'ailleurs qu'il a respecté les valeurs de commandes promises en 2014. Alors les constructeurs ont-ils réellement commis une faute ? La justice devra trancher sur ce point.

Une autre question reste à éclaircir : est-ce que les anciens GM&S peuvent être indemnisés deux fois pour le préjudice subi ? Car certains ont déjà touché de l’argent en 2021 après une procédure aux prud'hommes .

Les 85 ex-salariés licenciés réclament cette fois 80 000 euros chacuns. Les 33 salariés repris en réclament 20 000. Le syndicat CGT et l'association de soutien aux employés demandent 5000 euros. Le comité d'entreprise demande aussi 20 000 euros.

La décision du tribunal de Guéret a été mise en délibéré. Elle sera rendue le 23 mai.