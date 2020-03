Tribunal de Laval : le procès sera "une étape très éprouvante à vivre" pour la mère de Jorel Prawitz

La famille de Jorel Prawitz attend ce procès depuis quatre ans. Un homme de 33 ans doit être jugé ce jeudi 12 mars devant le tribunal de Laval pour homicide involontaire par conducteur de véhicule. Le 29 janvier 2016, Jorel Prawitz, 20 ans, avait été retrouvé mort sur la route qui traverse la zone de la Gaufrie à Laval. Jorel serait mort d'un traumatisme crânien. Il avait été pris en stop à Laval par des membres de la communauté des gens du voyage pour rentrer chez lui à Cossé-le-Vivien.

Le conducteur affirme qu'il s'est retourné au bout de quelques kilomètres et que Jorel n'était plus là. Il serait tombé de la camionnette en marche. Une thèse de l'accident à laquelle n'a jamais cru la famille du jeune homme, notamment sa maman Marilyn Berthereau. Selon elle, elle ne connaîtra jamais toute la vérité sur la mort de son fils.

Que Jorel ne soit pas mort pour rien, que ça serve pour éviter que ça se reproduise.

"Ce que j'attends du tribunal, ce n'est pas la vérité, la lumière, parce que l'enquête manque trop d'éléments, manque de preuve. Je pense qu'il ne va pas changer de tactique, que la vérité sera toujours cachée, il ne faut surtout pas la dire, parce que ça aurait été trop grave. Leur intérêt était de tenir un discours, le même toujours, que ce soit l'omerta, d'être sur une même ligne de défense et de ne pas la changer quoi qu'il arrive. Mais ce qu'on espère du tribunal c'est qu'il soit jugé à hauteur de l'acte qui a été fait, qu'il ait la peine maximale, une peine exemplaire. Que Jorel ne soit pas mort pour rien, que ça serve pour éviter que ça se reproduise".

Que les choses soient dîtes, c'est à ce moment-là que je trouverai le repos

"Ce procès c'est une étape encore, très éprouvante à vivre, mais c'est sans attente concernant la clarté sur cette affaire. Mon ultime espoir, la seule chose que la justice pourrait faire c'est reconnaître toutes les incohérences et donner un jugement à hauteur du préjudice, la mort de mon fils. Pour moi ce n'est pas une fin dans la démarche que j'ai engagé pour me rapprocher au plus près de la vérité, la reconnaissance d'une agression qui a mal fini, pour moi c'est ça. Je compte continuer à pouvoir amener plus de vérité sur sa mort, que les choses soient dîtes, c'est à ce moment-là que je trouverai le repos".

La famille espérait que l'affaire soit jugée au pénal et non pas en correctionnelle. Le procès du conducteur de la fourgonnette est donc prévu ce jeudi après-midi.