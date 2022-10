Tribunal de Montargis : des peines de prison pour des membres d'un réseau chinois de proxénétisme

Le procès d'un réseau chinois de prostitution s’est tenu ce mercredi 12 octobre devant le tribunal judiciaire de Montargis. Six prévenus étaient poursuivis pour proxénétisme aggravé mais aussi blanchiment d'argent et participation à une association de malfaiteurs. Ils opéraient via Internet et des appartements qu'ils louaient. Tout est parti de deux prostituées qui en novembre 2020 avaient porté plainte au commissariat de Montargis .

ⓘ Publicité

Un réseau tentaculaire

C’est le téléphone portable de l’une de ces deux prostituées qui a permis aux enquêteurs de remonter la filière. Au final, six personnes ont été interpellées, deux femmes et quatre hommes, âgés de 35 à 47 ans. Parmi eux, il y a deux couples dont l'un est franco-chinois. Les ressortissants chinois son entrés pour la plupart sur le territoire via un visa touristique. Tous les protagonistes de ce procès ne se connaissent pas forcément mais ils ont pu être en lien à un moment ou un autre car ils font sans doute partis d’un même réseau piloté depuis la Chine. L'organisation est en tout cas similaire.

Un site internet publie des annonces de massage mais derrière il y a des prostituées exclusivement chinoises. Il y a un numéro pour appeler puis les femmes, de tous les âges, sont envoyées dans des appartements préalablement loués. Elles y séjournent parfois plusieurs semaines et ce partout en France. Le réseau a sévi dans plusieurs dizaines de villes comme à Bayonne, Avignon, Nîmes, Le Havre, Mulhouse, Reims, le Puy-en-Velay et donc Montargis.

Peines de prison ferme

A raison de 100 euros la demi-heure, 150 euros l’heure, le trafic est plus que lucratif. Chaque prostituée, une quarantaine en tout recensées dans ce dossier, peut rapporter jusqu’à 500 euros par jour. Régulièrement un membre du réseau vient récupérer auprès d'elles le cash ou elles mêmes le rapporte. L’un des couples aurait accumulé en deux ans et demi près d’un million d’euros.

Une partie de cet argent est envoyé en Asie. Divers transferts via Western-Union de plusieurs milliers d'euros ont été découverts durant l'enquête. Ces deux dernières années plusieurs gros réseaux chinois de proxénétisme comme celui jugé à Montargis ont été démantelés en France. Ces réseaux ont profité de la Covid et des confinements avec l’interruption à l'époque de la prostitution dans la rue.

Des peines de 18 mois de prison avec sursis à deux ans, 30 mois et quatre ans avec maintien en détention ont été prononcées. Quatre interdictions de territoire définitives ont également été rendues par le tribunal judiciaire de Montargis.