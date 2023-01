Tribunal de Montbéliard : un homme condamné à 4 ans de prison pour avoir escroqué 15 personnes âgées

Un Strasbourgeois de 50 ans a escroqué au moins 15 personnes âgées, entre juin et août 2022, à Audincourt et Exincourt. Le tribunal judiciaire de Montbéliard l'a condamné ce jeudi 5 janvier à 4 ans de prison. Il devra aussi verser 6 672 euros de dommages et intérêts aux victimes, afin que chacune soit remboursée de ce qui lui a été pris.

À chaque fois, l'escroc se présente sous sous une fausse identité : un ancien gendarme, un plombier, ou encore un agent de sécurité. Ensuite il raconte une histoire : son enfant a une leucémie et il n'a pas d'argent pour le soigner, sa femme s'est fait attaquer et il n'a pas d'essence pour aller au commissariat, ou alors : il vient réparer le dégât des eaux causé par une fuite chez sa victime.

Fausse identité et scénario préparé

C'est exactement ce qui est arrivé à Ginette, 87 ans : "Il commence à me raconter que des gens ont attaqué sa mère, qu'ils lui ont ouvert le ventre, et qu'ils l'ont laissée sur le lit, chez lui. Il dit qu'il est gendarme à Bethoncourt. Forcément, ça m'a un peu choquée, alors j'ai discuté 5 minutes avec lui. Et puis il m'a un peu poussée, en me disant : on va rentrer chez vous, je vais vous expliquer. Et puis il me dit qu'il n'a pas pris d'argent chez lui et qu'il n'a pas d'essence dans sa voiture. Alors je prend un billet de 50 dans une enveloppe où je range un peu d'argent. Je suis allée à la cuisine et pendant ce temps, il m'a volé toute l'enveloppe, avec 2 000 euros dedans"

Elle se dit perturbée de le revoir à l'audience. Elle veut surtout retrouver ses 2000 euros "parce que j'ai une petite retraite", explique-t-elle.

Un quinquagénaire bien sous tous rapports

À chaque fois, ça marche : ses cibles ont entre 65 et 97 ans, elles ne se méfient pas de ce "grand gaillard qui louche" comme dit l'une d'elle, un quinquagénaire bien sous tous rapports. Il réussit à chaque fois à obtenir leur code de carte bleu, un chèque en blanc ou du liquide.

Interrogé sur ses motivations, il ne semble pas se rendre compte de ce qu'il a fait, reconnaît seulement "une connerie", pour la procureure, c'est bien plus que cela : "Comment peut-on s'en prendre à des personnes âgées ?" Elle conclut : "Vous êtes un être malfaisant."

L'homme était déjà incarcéré pour des faits similaires et retournera donc en prison, avec 4 ans de plus à purger.