Tribunal de Pau : 14 mois de prison pour le faux braqué d'Artigueloutan

Deux toulousains de 32 et 25 ans ont été condamnés ce jeudi à 14 mois et un an de prison ferme pour le faux braquage du camion à cigarettes à Artigueloutan. C'était le 27 juin dernier. Ils ont tenté de faire croire à un vol à main armée sur le bord de la route. En réalité, c'est le chauffeur-livreur et son complice qui ont détourné deux palettes de cartouches de cigarettes pour une valeur de près de 80 000 euros. Les deux ont été déclaré coupables d'abus de confiance.

Caïds ou baltringues?

Pendant le procès, le tribunal a tenté de savoir si on avait à faire à des caves ou à des caïds. L'audience a tourné autour de cette seule question finalement. Les deux se sont présentés comme des caves. Mickaël a expliqué qu'à force de transporter tous les jours cette fortune en tabac, c'est devenu une obsession. "Je transportais tous les jours des millions. Au début on en a rigolé, et puis on s'est dit c'est faisable". "On", c'est Mickaël et Fathe son copain et complice. Ils ont fait des repérages sur les lieux. Il y a même un jour où Mickaël s'est déballonné le matin même. Et puis finalement ils se sont décidés.

Mauvaise comédie

Fathe a chargé les cigarettes dans un autre camion et il a gazé son copain avant de partir. Mickaël a déchiré son tee shirt et s'est frappé lui-même, avant d'appeler les gendarmes. Le mensonge n'a pas tenu longtemps. Ils n'avaient pas d'assez mauvaises fréquentations pour écouler rapidement la marchandise. Et encore ils se sont fait voler une partie de la camelote dans les transactions. Mickaël a acheté une piscine gonflable et il est parti en vacances avec sa femme et ses trois enfants. Fathe a acheté une voiture mais il s'est fait escroqué. Et dire qu'on croyait avoir affaire à du grand banditisme et des braqueurs de grands chemins.

Subtilité de droit

Le deux hommes ont finalement été jugés et condamnés pour abus de confiance. Le parquet à l'audience hier a dû se résoudre à changer son fusil d'épaule. Il ne s'agit pas d'un vol, mais d'un abus de confiance. La vice procureure Orlane Yaouanq a expliqué qu'en droit, pour qu'il y ait vol, il faut que l'objet du délit soit soustrait à un propriétaire. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'on a remis la marchandise au chauffeur livreur. Il ne l'a pas subtiliser. Il ne l'a pas rendu. C'est une nuance importante quand il s'agit de qualifier une infraction. Un vol aggravé peut valoir 7 ans de prison. Un abus de confiance 3. Les deux condamnés se félicitent de cette nuance.