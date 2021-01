Tribunal de Pau : 15 et 18 mois fermes pour les deux copains de cambriole

Ils ont 19 et 20 ans et passent leur temps à cambrioler des commerces en Béarn. Ils ont été jugés ce lundi pour une première série de 15 vols commis en un mois début 2020

Deux jeunes de Lescar et d'Oloron, de 19 et 20 ans ont été condamnés hier par le tribunal de Pau à 18 mois fermes et 15 mois fermes. Les deux copains ont été reconnus coupables d'une série de 15 cambriolages, commis en un mois en début d'année dernière. Ils ont sévi surtout dans des petits commerces à Monein, Arette, Lasseube, Bedous, Asasp-Arros, entre autres. Des vols avec effractions pour des fonds de caisses le plus souvent.

Dans la salle il y a quelques une des nombreuses victimes du duo, comme ce jeune boulanger et éducateur de foot. Il s'est fait voler sa voiture, une petite Polo. Il raconte qu'il a dû aller bosser à vélo dans la nuit, pendant plusieurs semaines ; une vie aux antipodes de ces deux-là. Qui font les 400 coups ensemble depuis l'adolescence. "Le goût de l'argent facile" expliquent-ils. Parce que pour eux c'est plus facile de gagner sa vie en volant une Polo, un 4x4 Mercedes, une 206 et un Kangoo, en parcourant le Béarn pour fracturer la nuit des boulangeries, des boucheries ou des bureaux de tabac, à Monein, Lasseube, Lescar, Arette, Bedous, Oloron et Asasp-Arros, le tout pour quelque centaines d'euros au mieux, avant de bruler la voiture.

Un des deux comparait sous bracelet électronique. Il travaille en ce moment et il dit qu'il comprend maintenant ses victimes. "J'ai trouvé un travail et un appartement. Si on me volait je supporterais pas". L'autre, encore détenu est moins bavard. "Je l'ai fait. Je regrette mais c'est trop tard". Le plus vieux continue de purger sa peine sous surveillance électronique. L'autre reste en détention. Il leur reste encore une autre série de cambriolage à assumer devant la justice.