Tribunal de Pau : 3 ans de prison pour un demi-tour sur l'A64

Trois ans de prison ferme ont été prononcé à l'encontre du fuyard qui a fait demi tour sur l’Autoroute A64. Ce lundi vers 17H30 dans le sens Pau/Bayonne à hauteur de Lacq, il conduisait une voiture qu’il venait de voler à Lons et il était pris en chasse par la gendarmerie. Ce landais de 39 ans dans sa manœuvre insensé a percuter deux voitures qui venaient en face, dont la voiture de patrouille. L'accident a fait 3 blessés légers dont deux civils. Il avait bu et pris de la cocaïne.

Le témoignage des deux gendarmes

A l’audience on a entendu le témoignage des deux gendarmes qui l’ont suivi et qui l’ont interpellé. Il y a d’abord celui qui souffre d’une entorse à la cheville et qui confie au tribunal qu’il se demande s’il va rester dans la gendarmerie, après 15 ans de service. C’est la deuxième fois que ça lui arrive. "Quand je me suis préparé à l’impact, j’ai pensé à ma fille". L’autre gendarme, celui qui conduisait, est remué lui aussi. "Il nous a fait prendre des risques insensés."

Une 28ème condamnation

Stéphane le fuyard regrette. Il explique que quand il a été pris en chasse, il avait peur de retourner en prison. Il en est sorti en décembre dernier. C’est sa 28ème condamnation. Il a passé 8 ans entier de sa vie derrière les barreaux. Il a d’abord roulé comme un fou sur la route de Bayonne. Avant de prendre l’autoroute en forçant la barrière de péage. Des motards en aval ont créer un bouchon dynamique ; c’est la procédure habituelle pour bloquer les fuyards dans un trafic au ralenti. 99 fois sur 100 ça marche, explique le vice procureur Sébastien Baraldi. Mais Stéphane c’est le 1% qui fait demi tour. Il a d’abord frolé la voiture des gendarmes avant de télescoper le véhicule de deux frères, qui rentraient d’un enterrement à Billère.