Tribunal de Pau : 3 mois avec sursis pour avoir masqué des radars

Pau, France

Le "masqueur" de radars a été condamné ce matin au palis de justice de Pau. Jean, 47 ans, de Viellenave de Navarrenx comparaissait en plaider coupable pour avoir masqué trois radars en Aout dernier : à Castétis, Saint Boes et Baigt de Béarn. Il a couvert les objectif des cabines avec des feuilles sur lesquelles il demandait un référendum sur le 80 kilomètres heures. Il reconnait les faits, il les revendique presque. Il a donc accepté la peine de trois mois de prison avec sursis et 400€ d'amende. Mais il la trouve sévère.

Une offre qu'on ne peut pas refuser

Jean aurait pu refuser la peine proposée dans cette procédure. Avec son avocate, il a déjà réussi à "négocier" à la baisse le montant de l'amende qui était de 1000€ initialement. En cas de refus, il aurait été convoqué devant le tribunal correctionnel, avec le risque d'être encore plus sévèrement condamné. "C'est un coup de poker" lui a expliqué la juge. Et un coup de poker le plus souvent perdant. Alors il a accepté la sentence pour des faits qu'il reconnait, qu'il assume et qu'il revendique même. Ce jour là il était casqué et ganté. Sauf qu'il avait préparé les feuilles chez lui avant. Il n'avait pas pensé que les scotchs allaient précieusement garder ses empreintes digitales.