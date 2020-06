Tribunal de Pau : 6 mois de prison ferme à cause du verre de trop

Le tribunal judiciaire de Pau a condamné ce lundi un automobiliste de 59 ans à 6 mois de prison ferme. Il a renversé une dame de 70 ans à Pau sur la route de Morlaàs, le 30 avril 2018. Michel avait 0,80 gramme d’alcool dans le sang. Il s’est déporté vers la droite et a fauché cette dame qui marchait sur le bord de la route. Elle est morte trois semaines après, à l’hôpital, d’un traumatisme crânien. C’est un homme abattu qui s’est présenté aux juges.

Bracelet électronique

Devant le tribunal, Michel ne pleure pas, il ne se roule pas par terre. Mais ses mots sonnent vrais. "Je me pose des questions tous les jours". Plus de deux ans après, il ne comprend toujours pas pourquoi il a dévié sur la droite. "Je dors deux heures par nuit. Dés que je ferme les yeux je vois la dame dans le fossé". Ce midi-là, il a bu deux bières avec un client qu’il venait de faire signer, après de longs mois d’effort. Et puis à table avec son chef, deux verres de vins. Juste assez pour être positif.

Il ne peut plus conduire depuis. Ça lui a coûté son travail. Son employeur lui a fait faire de la formation un temps, mais il est décidément incapable de reprendre le volant. Pour un commercial, c’est rédhibitoire. Il a convenu d’une rupture conventionnelle avec sa société où il a travaillé pendant 35 ans. Il ne boit plus d’alcool. Il consulte un psy. Il a perdu l’estime de soi. Ça va mieux grâce au cachet, mais il a eu un temps des idées suicidaires.

Cette peine de prison ferme sera effectuée sous le régime d’un bracelet électronique. C'est sans doute la sincérité de cette homme qui a poussé le tribunal à accorder cet aménagement de peine. La vice-procureur Orlane Yaouanq a rappelé à Michel la cruauté de ces drames de la route : "même quand on n'est pas un alcoolique notoire, même lorsqu'on est dévasté après, même dans une ligne droite, on est au volant d'une arme".