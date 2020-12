Tribunal de Pau : 8 mois de prison ferme pour l'organisateur du festival Flamenco y Feria

Le tribunal judiciaire de Pau a jugé Angel Gimenez et Sonia son ex-compagne ce lundi. Il a organisé le festival Flamenco y Feria place royale à Pau jusqu'en 2017. Il a été condamné à 8 mois de prison ferme, une peine aménageable. Il a été reconnu coupable d'avoir détourné 250.000 euros des comptes de l'association du centre culturel espagnol, principalement dans le cadre de l'organisation de ces festivals. À l'audience, il a entièrement reconnu les faits.

Champagne, jambon et frais de notaire

Il reconnaît avoir tout mélangé : son compte, celui de sa compagne, celui du couple, de l'association, de sa société d'événementiel et de son groupe de musique Alma Flamenca. "J'ai le capuchon qui a explosé. C'était du grand n'importe quoi. Je me croyais intelligent." Il a par exemple pris dans la caisse de l'association 10.000 euros pour payer les frais de notaire de l'achat de sa maison à Bernadets.

Il se servait aussi dans la recette de la buvette de la place royale. C'était pour payer des rallonges de cachets en liquide exigées par les artistes sous peine de ne pas monter sur scène au dernier moment. Plus il y a de liquide plus les danseurs frappent fort du talon sur scène, apprend-on à l'audience.

Des paillettes mais pas d'enrichissement

Dans la tente VIP, le champagne coule à flot et on est généreux avec le jambon pata negra. À cette époque, beaucoup de liquide virevolte d'un compte à l'autre. "Il a le flamenco dans les gènes mais pas la gestion" expliqué l'avocat de Gimenez Me Claude Garcia. Les 250.000 euros se sont envolés comme ça, en largesse, sans que le dossier n'établisse un véritable enrichissement de ce couple. "J'ai été pris dans cette passion" explique Angel Gimenez dans sa repentance à la barre. "On était dans un délire complet."

L'avocat de Sonia, Me Antoine Paulian se souvient des pas de danse de Jean Lacoste l'adjoint à la culture sur la place royale. Rappelons que le festival à perçu jusqu'à 50.000 euros de subventions des collectivités locales. Sonia, la compagne d'Angel Gimenez de l'époque a été condamnée à 4 mois avec sursis pour complicité.