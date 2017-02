Tribunal de Pau : condamné pour avoir agressé un arbitre... de pétanque

Lors d'un tournoi de pétanque en septembre dernier à Pau, cet homme a agressé l'arbitre qui venait de donner un carton jaune à sa sœur.

Le procès de l'agression d'un arbitre de pétanque devant le tribunal à Pau. Un palois de 41 ans a été condamné pour avoir frappé l'arbitre d'un tournoi de pétanque dans le quartier Saragosse le 4 septembre dernier. Il est descendu des gradins après que l'arbitre a infligé un carton jaune à sa sœur qui venait de l'insulter. Il a jeté une boule de pétanque que le jeune arbitre de 22 ans a pu éviter. Il l'a ensuite frappé à la tempe et dans le dos.

Le jeune arbitre n'est que légèrement blessé. Le prévenu a été condamné à 60 jours amende à 8 euros. Ça veut dire que s'il ne paye pas les 480 euros (60x8) il fera 60 jours de prison. Il devra aussi verser 600 euros à l'arbitre en dommages et intérêts. Une affaire qui raconte que l'ambiance se dégrade, même à la pétanque.

Des qu'il y a un peu de sous à gagner c'est de suite tendu. Ca devient de plus en plus embettant et d'ailleurs on trouve de moins en moins d'arbitres — Le Président du comité départemental de pétanque au moment des faits Yves Moity