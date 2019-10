Tribunal de Pau : condamné pour un vol commis... au commissariat

Pau, France

Il n'a pas su résister. Il ne sait pas ce qui lui a pris. C'est ce qu'il a expliqué aux enquêteurs. Il a été laissé seul dans le bureau de l'officier de Police Judiciaire à l’hôtel de Police, rue O'Quin, pendant une garde à vue. Il a vu un sac à scellés d'une affaire de cambriolage. Elle contenait un testeur de parfum ; "You", de la maison Armani. Il a mis la main dessus, et a glissé le flacon dans son pantalon. Une fois à la maison d'arrêt, les surveillants ont trouvé la fiole lors de la fouille. Il a expliqué que c'est sa femme qui lui a donné. "C'est passé" a-t-il expliqué. Jusqu'à ce que le commissariat découvre la poche à scellés vide et fasse le lien avec son passage dans le bureau.

Il faut dire qu'il a du mal semble-t-il à résister aux tentations. Il a fait ça "par réflexe" a-t-il expliqué. C'est son problème visiblement. Depuis ce lundi, il a 25 mentions à son casier judiciaire. Et une nouvelle peine à exécuter : deux mois de prison ferme.