Tribunal de Pau : deux ans de prison pour trois coups de couteau

L’audience ne va pas nous en apprendre beaucoup sur le motif de cette dispute. C’est une histoire de dette. 300 €. La police pense qu’il est question de stupéfiants. David explique que c’est une histoire de loyer de sous location. Les deux hommes font des travaux dans une pizzeria désaffectée. Il vit sur le chantier.

David a bu comme un trou toute la journée du 8 mai : un litre et demi de whisky et de la bière. En plus, les deux hommes fument de l’herbe à la pipe. Ils sont donc ivres-morts et défoncés le soir. Des témoins racontent qu’ils alternent disputes à propos de cet argent et embrassades. Et puis David menace de mort Thomas. Mais Thomas lui tend un couteau et lui dit : « tu veux me tuer ? et ben tiens ». David a pris le couteau et a frappé trois fois. A deux reprise la lame s’enfonce dans le genoux, jusqu’à l’os. David est Colombien, arrivé en France il y a un an. On sait peu de chose de lui, si ce n’est que quand il a bu, il devient fou. Ce sont ces amis qui le disent.

Thomas n'est pas venu à l'audience. Il n'a même pas porté plainte contre David. Il a expliqué à la police : "ça se réglera ailleurs".