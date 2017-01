Tribunal de Pau : deux ans et demi de prison pour une agression à l'acide chlorhydrique

Un jeune de 25 ans a été condamné hier pour avoir agressé 5 personnes en sortie de discothèque. Ils ont été aspergé d'acide chlorhydrique. Une jeune fille a été touchée à l’œil. Sa cornée a été brûlée.

Un jeune de 25 ans condamné à deux ans et demi de prison ferme par le tribunal correctionnel de Pau ce jeudi après midi. Il est reconnu coupable d'avoir agressé cinq autres jeunes, deux hommes et 3 femmes, à la sortie de la discothèque "le 64" à Billere, le 10 septembre 2016. Ils ont été aspergés d'acide chlorhydrique.

La cornée brûlée

Des cinq victimes c est Aurélie, celle qui était visée, qui est la plus atteinte. Sa cornée est brûlée et elle doit porter des lunettes aujourd'hui. Elle a perdu cinq dixième. Elle a eu aussi quelques brûlures au visage mais moins graves. Encore aujourd'hui, elle est en état de choc. Un choc post traumatique a dit l'expert psychologue. Ça commence par une embrouille à la fois déplorable et banale dans le fumoir de la discothèque. Jérôme drague Aurelie. Il Insiste mais il est éconduit et s' en va.

De l'acide chlorhydrique dans la voiture

Un peu plus tard il s accroche avec Cyril l'ami d'Aurélie. Jérôme s'énerve et il est mis dehors par les videurs avec une partie du groupe. Tous le monde se retrouvent sur le parking. Jérôme hors de lui fonce avec sa BMW sur le groupe qui doit s'écarter. Et puis il descend de sa voiture avec dans la main une bouteille d'acide chlorhydrique. Il l'a dans sa voiture parce qu'il est charpentier et il utilise ce produit pour décaper le zinc. Heureusement qu'un ami d'Aurèlie savait qu'il fallait tout de suite rincer l'acide avec de l'eau. Aurélie a eu la peur de sa vie. Le jeune a été maintenu en détention après l'audience.