Tribunal de Pau : deux conductrices jugées pour un accident mortel à Billère

Un procès douloureux s'est tenu ce jeudi après-midi devant le tribunal judiciaire de Pau. Deux jeunes femmes étaient jugées pour homicide involontaire. Un accident de la route très violent qui s'est produit route de Bayonne à Billère, au carrefour de la mairie. C'était le soir du 19 avril 2019, vers 23H30. Dans ce choc entre deux voitures, Essam 28 ans a trouvé la mort. Les trois autres personnes impliquées gravement blessées. Devant le tribunal, il y avait les deux conductrices.

Refus de priorité, vitesse et défaut de ceinture

D'abord il y a Lois, jeune conductrice. Elle conduisait une fourgonnette "Berlingo". Elle allait se chercher un Kébab. Elle venait de Lons. Au carrefour elle a tourné à gauche, refusant la priorité à "l'Audi A3" de Stéphanie qui arrive en face. La faute de Stéphanie est d'avoir roulé beaucoup trop vite : 95 kilomètres heure. Elle a accéléré pour passer le radar de feu et éviter le flash. Mais elle n'a pas pu éviter le choc. Son passager à l'avant n'avait pas sa ceinture. Le passager arrière gravement blessé ne l'avait pas non plus. Ce qui a aggravé ses blessures et celles de son ami assis devant lui puisqu'il a percuté son dossier. Le signal sonore qui indique que des passagers ne sont pas attachés était couvert par la musique qui jouait très fort. Ils allaient faire la fête dans une guinguette à Billère. Cette affaire ressemble au scénario d'un clip de sécurité routière.

Le carrefour de la mairie à Billère © Radio France - Daniel Corsand

Une audience lourde

Aujourd'hui tous les acteurs de ce drame ont du mal à s'en remettre. Les deux conductrices sont côte à côte à la barre mais ne se regardent pas. Stéphanie pleure en répondant aux questions du président. Elle reconnait ses torts. Elle veut lire une lettre au tribunal mais a dû mal à arriver au bout de sa lecture : "je paye les conséquences tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie". Lois ne reconnait pas sa faute et continue de dire qu'elle n'avait pas entamé sa manœuvre de "tourne à gauche". Dans le dos des deux jeunes filles, il y a la famille de la victime. En pleurs par moment mais digne toujours, pour représenter celui qui n'est plus là.

Le tribunal a prononcé une peine de 6 mois de prison avec sursis pour Lois et 18 mois de prison avec sursis pour Stéphanie.