Tribunal de Pau : deux détenus condamnés pour avoir tabassé un troisième

Deux détenus de la maison d’arrêt de Pau ont été condamnés ce jeudi pour avoir tabassé un troisième codétenu. Cela s’est passé dans la nuit du 29 au 30 mai, dans une cellule pour nouveaux arrivants. Le plus jeune, 18 ans est condamné à 4 ans de prison ferme. L’autre, 44 ans, à 2 ans de prison ferme. Ils ont fait vivre à leur codétenu une "nuit d’horreur". C’est l’expression utilisée par le parquet à l’audience, ce jeudi.

La tête dans les toilettes

Jordan et Mickaël pensaient que Clément était un pointeur, un violeur d’enfants. C’est ce qu’ils avaient cru comprendre en fouillant dans le journal intime de Clément, fragile psychologiquement. Une méprise, en fait, puisque Clément est là pour une affaire de menace. Il a été obligé d’avaler quatre cachets de Valium. Ils l’ont fait dormir par terre, puis sur une chaise. Mais, surtout, il y a eu les violences : coup de tête, de poing, une béquille, une grosse gifle. Et à quatre reprises, on lui a mis la tête dans les toilettes avant de tirer la chasse. Il s’en sort avec une fracture du nez.

Si ça n'avait pas été nous, ça aurait été quelqu’un d’autre.

Ce sont les mots de Jordan, le plus jeune et le plus violent aussi. Mickaël explique : "J’aime pas qu’on touche aux enfants. Vous aussi, non ?", demande-t-il au président. Son avocat plaide en expliquant que "c’est la loi carcérale dans toute sa splendeur. Une société dans la société, même à cette audience". Jordan le dit de manière encore plus explicite : "En prison, faut se faire une place, et pour se faire une place, faut faire des trucs bizarres." Jordan a été transféré à la prison de Tarbes et Mickaël à celle de Mont-de-Marsan après l’audience.

Deux hommes violents

Jordan n'a 18 ans que depuis quelques jours et la justice des mineurs l'a déjà condamné 10 fois, le plus souvent pour des affaires de violences. C'est un jeune impulsif et incontrôlable. Il va d'ailleurs insulter les magistrats à plusieurs reprises pendant l'audience. Abandonné à 10 mois et ballotté de famille d'accueil en foyers. " Mon père, il frappait ma daronne alors que j'étais dans son ventre". Mickaël compte, lui, 26 mentions à son casier judiciaire. Il se décrit comme quelqu'un "d'influençable" malgré son âge. Il a 44 ans. Il explique qu'il est en prison "à cause de sa femme" ; sa façon à lui de dire qu'il purge une peine pour des violences conjugales aggravées.