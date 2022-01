Tribunal de Pau : deux jeunes femmes jugées pour des tags nazis

Deux jeunes paloises de 22 ans étaient ce jeudi à Pau pour avoir tagué à l'automne dernier, à deux reprises, des symboles nazis sur la porte de la tour du bourreau, le siège de l'association occitane Libertat dans le quartier du Hédas. Elles étaient jugées pour apologie de crime de guerre et contre l'humanité. A l'audience, elles ont reconnu les faits, sans les assumer complètement.

De la provocation pas de la politique

Elles disent mal connaitre le sens de ce qu'elles ont tagué. Mais elles savent bien ce que signifie SS, SH: sig hail, le salut hitlérien. La croix celtique, emblème fachiste. Et enfin 88 : Deux fois la huitième lettre de l'alphabet, Heil Hitler. Elles ont expliqué qu'elles ont fait ça par provocation, sans en mesurer les conséquences. "J'ai fait ce qui me vient par la tête. Ce qui énerverait le plus. Mais ce n'est pas politique". Même si elles reconnaissent qu'elles n'apprécient les activités et les engagements de l'association Libertat. "Des communistes" à les entendre.

Des faits reconnus, mais pas revendiqués

On comprend bien que leur culture politique est plus que limitée. Elles dissimulent mal à l'audience qu'elles sont proches d'organisations très à l'extrême droite. Une des deux a des affiches chez elle du "Parti Nationaliste Francais". Elles le reconnaissent tout en s'en défendant. Une des deux a fait d'elle cet autoportrait qui résume tout : "je suis patriote, nationaliste et françaises, mais je ne suis pas extrême."

Le procureur a demandé pour chacune 140 heures de Travail d'Intérêt Général et 150 à 200€ d'amende. Le tribunal rendra son jugement le 10 février prochain.