Tribunal de Pau : deux toxicomanes écumaient les pharmacies du Béarn avec de fausses ordonnances

Deux palois de nationalité russe, de 22 et 32 ans sont jugés ce jeudi après midi pour escroqueries et tentatives d'escroqueries. Pendant ces deux dernières années, ils se sont procurés des médicaments auprès de pharmacies béarnaises avec de fausses ordonnances. Le dossier est volumineux. Il y a près de 70 faits dans 21 pharmacies du Béarn. Les deux sont des toxicomanes qui se sont fait des cocktails détonants avec de l'alcool et ces molécules très spécifiques.

Un anti-douleur, un anti-épileptique et un dilatateur de pupille

Il y a d'abord le Tramadol, un anti douleur puissant à base d'opiacés qui crée une dépendance. Un médicament très controversé qui génère de la dépendance. Les deux autres médicaments sont moins connus : Le Mydriaticum, un produit utilisé pour dilater les paupières pour les examens ophtalmologiques, et du Lyrica, un anti épileptique. Ce cocktail est très courant et prisé chez les jeunes en Europe de l'Est nous apprend le dossier.

Deux toxicomanes

Les deux sont toxicomanes et ils ont donc écumer le Béarn pour se procurer ces produits, avec des fausses ordonnances qui se trouvent sur internet. De Laruns à Arzacq, de Nay à Mourenx, de Gan à Lasseube. Et surtout dans Pau et son agglomération. C'est à Gan que les choses ont mal tourné pour les deux prévenus : un pharmacien intrigué en a parlé à la gendarmerie, qui les a suivis à la trace. Tous les pharmaciens du Béarn ont été prévenus. Des images de vidéo ont permis de les identifier, et de les arrêter à leur domicile au printemps dernier. Les deux ont reconnus les faits. Ils n'ont pas d'antécédent judiciaire. Ils seront jugés ce jeudi après-midi au palais de justice de Pau à partir de 13H45.