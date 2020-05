Tribunal de Pau : deux voyeurs de grandes surfaces condamnés ce mardi

C'est un hasard du calendrier judiciaire, le tribunal judiciaire a jugé deux hommes pour voyeurisme. Deux affaires différentes. Deuxième hasard : les deux hommes ont agi le même jour le 20 septembre 2019. L'un au Super U de Bénéjacq, l'autre au Décathlon de Lescar. Le premier glissait son téléphone sous les jupes des clientes. L'autre a filmé dans une cabine d'essayage. Des faits très proches, mais deux hommes très différents. Presque opposés.

"Le monsieur comme il faut"

Patrice a 52 ans. Il a filmé une femme en cachette dans une cabine d’essayage du magasin Décathlon à Lescar avec son téléphone portable. Cet homme dont le casier est vierge a été condamné a deux mois de prison avec sursis. A l’audience il n’avait rien du pervers libidineux. Patrice a deux grande filles. Divorcé, il vit maritalement. Il n’est pas frustré sexuellement. Il travaille et gagne bien sa vie. C’est pourtant cet homme qui a repéré cette femme de 46 ans. "Charmante" comme il dit. Quand elle est entrée dans une cabine pour essayer un maillot de bain, il s’est glissé dans la cabine voisine pour faire la même chose. Mais la dame a vu ce téléphone et cette main qui dépassaient. Elle a hurlé. Elle a arraché le téléphone des mains de Patrice. Il y a eu une bousculade quand il a essayé de le récupérer. La sécurité est arrivée puis la police. Il y avait quatre vidéos de sa victime sur son téléphone.A l’audience, Patrice a honte, caché derrière un masque qu’il supporte bien volontiers pour le coup. Il a du mal a mettre des mots sur ce qu’il a fait. "J’aurais dû l’aborder à l’ancienne plutôt qu’avoir cette pulsion." Quand la présidente lui demande si il a déjà fait ça, il répète cinq fois "jamais" et semble même surpris qu’on lui pose la question. "Je venais d’avoir ce portable sophistiqué, avant j’avais un truc à clapet". Comme si c’était la faute à la technologie. Patrice a été condamné à deux mois de prison avec sursis avec obligation de soins et confiscation de son téléphone.

Le paysan célibataire isolé

La peine est moins sévère pour Daniel. Il s'en sort avec une peine d’amende de 250€. Il a 55 ans. Il vit dans la vallée du Soulor dans les Hautes-Pyrénées. Lui, il a filmé sous les vêtements des clients du SuperU de Bénéjacq près de Nay. C’est un homme très seul. Agriculteur éleveur dans une petite commune de la vallée du Soulor. Célibataire, sans enfants. Il n’a jamais eu de relation sentimentale. Il ne côtoie que sa famille. Ce jour de septembre il est allé faire ses courses. Sur son sac de courses, il a posé son téléphone portable en mode caméra. Et il glisse ce sac sous les jupes des filles. Un vigile va remarquer son manège et prévenir une cliente qui attendait à la caisse. Les gendarmes vont découvrir 81 vidéos de ce type sur le téléphone. A l’audience il est terriblement gêné. Il explique qu’il n’avait pas l’impression de faire quelque chose de mal "puisque les femmes ne se rendaient compte de rien." Avant de le condamner a cette peine de principe, la présidente a eu ce dialogue avec lui ; le genre d’échange qu’on n'a pas l’habitude d’entendre dans une salle d’audience. "Vous avez accès à internet chez vous la haut? Il répond : je ne l’ai pas. Il n’a même pas d’ordinateur. La magistrate ajoute : "ça ne serait pas plus simple?