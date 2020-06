Tribunal de Pau : il agresse son rival amoureux avec un hachoir à viande

Le tribunal judiciaire de Pau a condamné un palois de 27 ans à deux ans de prison ferme. Il a été jugé ce lundi en comparution immédiate pour des violences préméditées, avec arme et menaces de mort. Le condamné est un compagnon jaloux. La victime c’est celui qu’il pense être son rival. L’arme : un hachoir à viande de boucher. Le jaloux lui a tendu un véritable guet-apens.

Faux rendez-vous galant

Le condamné a tenté, en vain, de convaincre qu’il voulait juste avoir une discussion avec celui qu’il croyait être son rival. Il a remarqué que sa copine discutait par texto. Alors il lui a pris son téléphone. Elle parlait effectivement avec cet Elliot. Alors il s’est fait passer pour elle, jusqu’à lui proposer ce rendez-vous près de la médiathèque de Lons. Il lui a même dit qu’elle n’avait pas de copain. Alors ils ont convenu de se retrouver devant la médiathèque de Lons

Hachoir et menaces de mort

En arrivant il s’est rué vers son rival, avec ce hachoir de boucher. A l’audience il a dit qu’en découvrant la carrure d’Elliot, il a pris peur. C’est vrai qu’Elliot est costaud, mais le président lui a expliqué que quand on a peur, on tourne les talons, plutôt que se ruer sur l'autre avec un hachoir de boucher en le menaçant de mort. Elliot a eu peur pour de bon lui. Il s’est mis à courir avant de tomber lourdement, se cassant le coude dans la chute. Il dit que l’homme au hachoir a tenté de le frapper avec son ustensile. Mais qu’il a réussi à parer le coup, avant de faire entendre raison à son agresseur, et l’intervention de la police alertée par des passants. Deux ans de prison ferme pour le jaloux. Il a été incarcéré, en pleurs, juste après l’audience.