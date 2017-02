Tribunal de Pau : il dégrade un panneau de Gourette pour protéger le grand tétras

Serge Larraburu a été condamné à 300 euros d'amende pour avoir arracher un panneau indicateur pour randonneurs et vététistes. Il a expliqué au tribunal qu'il voulait protéger la population de coqs de bruyère.

Une figure de la station de Gourette condamnée par le tribunal correctionnel de Pau ce mardi. Serge Larraburu a été condamné à 300 euros d'amende pour dégradation. La justice le condamne pour avoir dégradé un panneau indicateur pour les randonneurs et les vététistes sur le plateau du Bézou au mois d’août dernier. Il a été filmé par une caméra de vidéo surveillance. Cet été 65 piquets et 80 balises/cailloux ont été détruits ou cachés. Serge Larraburu ne reconnait qu'un seul fait et le parquet a renoncé à le poursuivre pour les autres. A l'audience Serge Larraburu (qui vit à Gourette depuis 60 ans), chasseur émérite et aussi pompier volontaire, a expliqué qu'il a fait ça pour protéger les zones de vie du grand Tétras, le coq de bruyère.

Le grand tétras ou coq de bruyère - maxppp

C'était un piquet qui n'avait rien à faire là. Sur les pistes de Gourette, d'année en année on fait reculer le grand tétras qui est protégé. Avec l'EPSA, chacun fait son truc—Serge Larraburu

Serge Laraburu s'inquiète pour les coqs de bruyère qui vivent sur le domaine de la station Partager le son sur : Copier

L'EPSA n'a pas obtenu de la justice les 3 000 euros de préjudice. Une vingtaine de grand tétras vit dans le domaine de la station.