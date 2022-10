Tribunal de Pau : il donne le nom de son frère pour échapper aux poursuites

Un homme de Buzy, âgé de 35 ans, a été condamné à quatre mois de prison ferme ce lundi au Palais de Justice de Pau. Il a été reconnu coupable de conduite sans permis, et usurpation d'identité. En avril 2022, il a donné le nom de son frère plutôt que le sien pour échapper aux poursuites. Cela s'est passé lors d'un contrôle des gendarmes, à Buzy. C'est la deuxième fois qu'il donne le nom de son frère lors d'un contrôle. Il l'avait déjà fait en 2018. Et ce n'est pas sans conséquences pour ce frère qui, depuis, roule sans permis.

ⓘ Publicité

Si ce n'est toi, c'est donc ton frère

Quand les gendarmes l'ont appelé pour lui annoncer que son frère s'est fait passer pour lui une deuxième fois, il s est rendu compte que du point de vue administratif, il est toujours sans permis. Le monde pénal et l'administration sont donc apparemment complètement étanches. Sa situation est toujours la même aujourd'hui : il n'a pas de permis. Il est annulé par la faute de son frère. Le problème c'est que cet homme conduit tous les jours. Il est commercial dans la grande distribution. Il a failli perdre son emploi mais il a réussi à convaincre son employeur.

Condamné à rouler sans permis

Mais il roule quand même, avec juste une attestation de son avocat en poche. Il n'a pour le moment pas été contrôlé. Il a demandé un recours gracieux qui est resté sans réponse au ministère de l'Intérieur. Il a donc saisi le tribunal administratif de Pau, qui lui donnera raison c'est sûr. Mais il attend l'audience et il n'a toujours pas de date. Bon prince, il ne demande en dommage et intérêt que l'euro symbolique à ce frère qu'il ne fréquente plus depuis des années. Et le tribunal a accordé au frère cet euro symbolique en dommage et intérêt.