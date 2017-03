Tribunal de Pau : il se présente armé au palais de justice pour son procès

Ce SDF devait comparaître avec trois complices pour une série de cambriolage. Il a déclaré aux vigiles à l'entrée du palais qu'il avait un pistolet. Il a été arrêté et son procès s'est tenu sans lui.

Une équipe de cambrioleurs a été jugée par le tribunal correctionnel de Pau ce jeudi. Quatre jeunes âgés de 18 à 25 ans comparassaient pour trois cambriolages et une tentative de cambriolage, commis entre le 16 et le 26 février. Ce procès a commencé d'une manière un peu étrange puisque l'un de ces jeunes s'est présenté au palais de justice avec une arme sur lui.

Une sincérité touchante

Il n'a rien cherché à cacher. C'est lui qui a spontanément déclaré au vigile du palais de justice que dans son sac il a ce pistolet à billes ; une parfaite imitation d'un vraie arme. C'est un SDF qui a donc toute ses affaires sur le dos. La police a été appelée immédiatement et le jeune homme a été amené au commissariat et placé en garde à vue. Le procès s'est tenu sans lui.

"Vous êtes vraiment un manche"

Ses trois complices sont un peu à son image : des jeunes paumés. Ils sont SDF pour la plupart, entraînés par le seul qui a un casier judiciaire, dans une série de cambriolages. D'abord chez les deux demi-frères du meneur. Et puis chez un ancien amant de celui ci. Ils ont emporté ce qui a de la valeur. À l'audience, le procureur dit a un des cambrioleurs : "vous êtes vraiment un manche en donnant votre pièce d'identité au magasin de dépôt -ente Cash où vous avez fourgué la télé volée". D'ailleurs l'essentiel du butin a été retrouvé. La police les a arrêtés bien avant qu'ils n'aient le temps de tout revendre. Ils ont été condamnés à des peines allant de 10 mois avec sursis à un an et demi de prison ferme.