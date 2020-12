Le tribunal de Pau va juger un automobiliste ce jeudi après-midi. Il y a presque deux ans à Pau, cet homme a renversé un homme de 73 ans à un passage piéton. Le retraité est décédé, et le conducteur a pris la fuite.

Tribunal de Pau : l'automobiliste tue un piéton et prend la fuite

Un homme de 41 ans est jugé ce jeudi après-midi pour avoir causé la mort d’un piéton. C’était le 11 février 2019, rue du Pasteur Cadier dans le quartier Saragosse à Pau. L’homme de 73 ans a été renversé alors qu’il traversait sur un passage protégé. Le conducteur a pris la fuite. Il a été interpelé deux jours plus tard.

Un an de mensonges avant les aveux

Ce sont les policiers qui l’ont arrêté chez lui deux jours après l’accident. L’appel à témoins a porté ses fruits et avec les images de vidéo-surveillance, sa voiture et son propriétaire ont été identifiés très vite. Mais en garde à vue il a nié. Il a expliqué qu’on lui avait volé sa voiture d’abord, puis son téléphone portable aussi quand les enquêteurs ont établi que le bornage de son téléphone suivait le trajet de la voiture. Il a mis un an reconnaitre les faits, devant la juge d’instruction. Il a expliqué avoir paniqué sur le coup.

Ce jour là, il roulait à tombeau ouvert. Il venait de griller trois feux rouges, quand il a percuté sans même freiner, Alain, qui traversait au passage piéton pour rentrer chez lui après avoir fait ses courses. L’attitude de l’automobiliste après l’accident va donc lui être reprochée à l'audience. Tout comme son casier : six condamnations pour des délits routiers, dont des conduites en état d’ivresse.

L’ex épouse du piéton et ses trois enfants se sont constitués partie civile dans cette affaire.