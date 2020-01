Tribunal de Pau : jugée pour une mauvaise passe

Pau, France

Une femme de 39 ans a comparu devant le tribunal correctionnel de Pau ce mardi. Une femme, mère de famille, sans casier judiciaire qu’une mauvaise passe dans sa vie personnelle a conduit devant la justice. Elle a été condamné pour des violences sur personne vulnérable, son beau-père. Cela s'est passé durant l'été 2018. Des faits graves mais les circonstances particulières de cet événement ont poussé le tribunal à la dispenser de peine.

Dispensée de peine parce qu'elle fait de la peine

En pleurs face à la juge, elle reconnait avoir perdu le contrôle ce jour là. Elle était "dé pacsé" depuis 3 ans d'avec son compagnon avec qui elle a eu une fille. Une semaine avant les faits, son ex compagnon est mort. Encore chamboulée, elle est venue demandé des papiers à ses ex beaux parents qu'elle ne voyait plus depuis trois ans. Ils ont refusé. Alors elle s'est mise a frappé ce retraité de l'armée, handicapé, avec les poings et les pieds. Ce dernier n'est pas venu à l'audience. Il ne réclame pas de dommages et intérêts. Il a même écris au tribunal pour demander à ce que la jeune femme ne soit pas condamnée. Sylvie explique à la juge que les choses sont apaisées aujourd'hui : "on a échangé. On a évolué. Ça va mieux". Elle est commerçante. Elle a donc besoin d'une garde pour sa fille entre 17 et 19 heures. Les deux grands parents se partagent la semaine désormais, "pour tout le monde et d'abord pour l'enfant". C'est mieux comme ça.

(*) son prénom a été changé