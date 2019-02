Tribunal de Pau : Kouider, 48 ans. 42 condamnations.

Pau, France

Kouider a été condamné à un an de prison ferme ce jeudi par le tribunal correctionnel de Pau. Une scène qui se répète, et qui va sans doute se répéter. Personne n'en doute dans la salle d'audience. Pas même Kouider lui même. Cet homme de 48 ans a été arrêté après un cambriolage dans les locaux de la Béarnaise Habitat le premier février dernier à Pau. Kouider est "connu de la justice". Cette expression prend tout son sens avec lui, puisque cette condamnation est la 42 ème. Il était sorti de prison en décembre dernier. Un cas extrême de récidive.

Un casier de 17 pages

Habituellement la présidente doit lire tout le casier judiciaire du prévenu, en intégralité. Cette fois elle a demandé aux avocats d'en être dispensé. Un casier de 17 pages, et de 41 condamnations. La première remontent à 1988. Il était encore mineur. Un casier fait de conduite en état d'ivresse, et de coups minables. Des cambriolages le plus souvent. Cette fois il a volé une tablette, un parapluie et dix euros. À chaque fois qu'il est pris par une caméra de vidéo surveillance, il est reconnu dans les deux minutes tellement les policiers connaissent sa silhouette et son allure. "Ça ne lui sert plus à rien de mettre une cagoule" dit on au commissariat.

"Ce n'est pas la dernière fois qu'on le voit"

Il y a comme une lassitude dans la salle à propos de Kouider. D'un ton résigné, il dit : "tout ça c'est à cause de la drogue et de l'alcool". Il ne dit que ça, depuis des années. La procureur le dit : "l'institution judiciaire a atteint ses limites. Alors vous allez ajoutez une 42 ème condamnation". Même l'avocate de Kouider en convient et ne parle dans sa plaidoirie que de préparer sa énième sortie de prison. Elle fait remarquer que sur ces 42 condamnations, son client n'a eu que 9 sursis mise à l'épreuve. Que 9.

Un an de prison ferme pour Kouider donc, et sans sursis.