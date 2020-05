Tribunal de Pau : l'alcoolisme jusqu'à la prison

Le tribunal judiciaire de Pau a prononcé une peine de 14 mois de prison ferme à l’encontre d’ un homme de 43 ans qui vit à Aussevielle, pour conduite en état d’ivresse. Une peine sévère, mais il faut dire que c’est la treizième fois qu’il comparait, et la dixième fois pour conduite en état d’ivresse, en un peu plus de dix ans. Le 25 décembre dernier, jour de Noel, il a été arrêté ivre mort sur le parking d’un fast food à Pau.

Rongé par son alcoolisme

Malgré toute ces condamnations, pourtant accompagnées d’obligations de soins, il n’a jamais fait de cure de désintoxication. Il n’a même pas tenu compte des deux fois où il a été condamné à installer un EAD, un Ethylotest Anti Démarrage sur sa voiture. Ce jour de Noël il devait être en prison, après sa neuvième condamnation pour ivresse au volant, mais il n’est pas rentré d’une permission de sortie durant l’été. Ce lundi il a donc dû répondre aussi d'évasion.

Ivre sur la route le jour de Noël

Il a donc eu un creux ce jour de Noel. Il est allé au fast food. Sa compagne n’a pas réussi à l’empêcher de conduire. Il va heurter la borne de commande du drive, et la vendeuse a appelé la police. Une fois au commissariat, il a refusé de souffler le jour même. Même chose pour la prise de sang. Le lendemain matin, après une nuit de garde à vue, il a accepter. Il était encore a 1g40. Le tribunal ce lundi l'a condamné à un an pour la conduite en état d'ivresse, et deux mois de plus pour l'évasion. A sa sortie, il aura encore une fois l’obligation de se soigner. Il a promis que cette fois il le fera.